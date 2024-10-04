Консольные версии, отсутствие редактора персонажа и другие подробности об игре "Война Миров: Сибирь"

Разработчики игры «Война Миров: Сибирь» поделились свежими подробностями. В ответ на вопросы сообщества команда пролила свет на некоторые аспекты своей игры.

Начнём с того, что создатели решили не включать Москву в игровой мир. Хотя многие надеялись увидеть дореволюционную столицу, разработчики заверили, что игроков ждут другие интересные локации и города. Что ж, похоже, нам придётся довольствоваться видами Петербурга и загадочной Сибири.

А вот любителям кастомизации придётся смириться с тем, что редактора персонажей в игре не будет. Герои предстанут перед нами в том виде, в каком их задумали создатели.

Что касается платформ, то игра точно выйдет на ПК, причём её можно будет приобрести в Steam и VK Play. Консольные версии тоже в планах, но пока разработчики держат в секрете, какие именно консоли удостоятся чести принять их игру на борт.

И напоследок, небольшое разочарование для любителей открытого мира: вернуться в пройденную локацию можно будет только через загрузку сохранения соответствующей главы. А ещё не ждите возможности поохотиться на животных ради ресурсов — наш герой, как выяснилось, не охотник. Видимо, ему придётся искать другие способы выживания в суровом мире альтернативной истории.