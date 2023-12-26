Одна концовка и ставка на сюжет: подробности экшена "Война Миров: Сибирь"

Сотрудники 1С Game Studios ответили на вопросы сообщества о «Войне Миров: Сибирь» — экшене от третьего лица, действие которого развернется в альтернативной Российской Империи. Разработчики рассказали о системе навыков, арсенале, геймплейных возможностях, а также раскрыли другие подробности.

Проект задуман как сюжетная приключенческая PvE-игра;

Геймеров ждет лишь одна концовка;

Протагонистов будут раскрывать через их истории. Авторы не исключают, что герои смогут завязать романтические отношения с окружающими;

По мере прохождения пользователи смогут открывать особые навыки и возможности, которые будут полезны в бою. При этом сверхсил у персонажей не будет — способности сделают реалистичными;

В игре будет много разного огнестрельного и холодного оружия. Авторы не стали детально обсуждать арсенал, но отметили, что геймерам как минимум доступна винтовка Мосина;

В «Войне Миров: Сибирь» будут различные средства передвижения, в том числе бронепоезд. Разработчики обещают погони, перестрелки и разнообразных врагов;

Вероятно, в игру добавят возможность изменить внешность героев или же их одежду. Пока авторы еще думают над этим аспектом.

«Войну Миров: Сибирь» анонсировали 31 августа 2023 года. Действие игры развернется в альтернативном 1896 году, а сюжет расскажет о нападении марсиан на Землю. В экшене с пришельцами дадут сыграть сразу за нескольких разных героев — все они бегут из охваченного паникой Петрограда подальше на восток Российской Империи.