на главную
об игре
Война Миров: Сибирь TBA
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Научная фантастика
5.4 33 оценки

Одна концовка и ставка на сюжет: подробности экшена "Война Миров: Сибирь"

Simple Jack
Новости

Сотрудники 1С Game Studios ответили на вопросы сообщества о «Войне Миров: Сибирь» — экшене от третьего лица, действие которого развернется в альтернативной Российской Империи. Разработчики рассказали о системе навыков, арсенале, геймплейных возможностях, а также раскрыли другие подробности.

  • Проект задуман как сюжетная приключенческая PvE-игра;
  • Геймеров ждет лишь одна концовка;
  • Протагонистов будут раскрывать через их истории. Авторы не исключают, что герои смогут завязать романтические отношения с окружающими;
  • По мере прохождения пользователи смогут открывать особые навыки и возможности, которые будут полезны в бою. При этом сверхсил у персонажей не будет — способности сделают реалистичными;
  • В игре будет много разного огнестрельного и холодного оружия. Авторы не стали детально обсуждать арсенал, но отметили, что геймерам как минимум доступна винтовка Мосина;
  • В «Войне Миров: Сибирь» будут различные средства передвижения, в том числе бронепоезд. Разработчики обещают погони, перестрелки и разнообразных врагов;
  • Вероятно, в игру добавят возможность изменить внешность героев или же их одежду. Пока авторы еще думают над этим аспектом.

«Войну Миров: Сибирь» анонсировали 31 августа 2023 года. Действие игры развернется в альтернативном 1896 году, а сюжет расскажет о нападении марсиан на Землю. В экшене с пришельцами дадут сыграть сразу за нескольких разных героев — все они бегут из охваченного паникой Петрограда подальше на восток Российской Империи.

Источник  
16
1
Комментарии: 1
Ваш комментарий