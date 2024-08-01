Первый дневник разработки "Войны Миров: Сибирь" приоткрывает завесу тайны над сценарием и персонажами игры

В мире игровой индустрии не часто встретишь проекты, которые вынашиваются почти два десятилетия. Однако именно такой долгий путь прошла «Война Миров: Сибирь» — амбициозный экшен, переосмысливающий знаменитое произведение Герберта Уэллса в контексте российской истории конца XIX века.

Сегодня разработчики игры представили общественности видеодневник, посвящённый, пожалуй, самому важному аспекту любого нарративного проекта — сценарию. В этом ролике Сергей Буркатовский, главный сценарист игры, поделился деталями о процессе создания сюжета и его ключевых элементах.

Прежде всего, стоит отметить, что идея игры зародилась ещё в далёком 2005 году. За это время концепция прошла через множество итераций и трансформаций. Интересно, что команда пыталась привлечь к работе над сюжетом сторонних авторов, но их видение не соответствовало амбициям разработчиков. В результате, создание истории взял на себя сам Буркатовский.

Сюжет «Войны Миров: Сибирь» разворачивается вокруг масштабного вторжения марсиан в Россию 1889 года. На фоне этого апокалиптического события из охваченного паникой Петрограда пытаются спастись несколько героев. Буркатовский подчёркивает, что в центре повествования — не столько сама инопланетная угроза, сколько судьбы людей, оказавшихся в эпицентре катастрофы. Главным героем, которым будет управлять игрок, станет персонаж, условно названный «Студентом». Это выходец из деревни, исключённый из института и впоследствии примкнувший к революционному движению.

Кроме того, разработчики обещают богатую галерею второстепенных персонажей, среди которых будут как представители высших слоёв общества (например, дочь императора), так и люди из прошлого главного героя (его бывший преподаватель). В видеодневнике были представлены концепт-арты этих персонажей.

В качестве приятного сюрприза для всех, кто ждёт выхода игры, разработчики сообщили, что выпущенный видеодневник о сценарии — это лишь первая глава в истории создания «Войны Миров: Сибирь». Команда уже анонсировала целую серию подобных материалов. В ближайшем будущем планируется выпуск новых эпизодов дневника разработки, каждый из которых приоткроет завесу тайны над различными этапами создания игры.