Почти как кино: Авторы "Война Миров: Сибирь" рассказали, как создаются кат-сцены с помощью мокапа и картошки

Разработка амбициозного постапокалиптического экшена «Война Миров: Сибирь» продолжает набирать обороты, и на днях авторы проекта опубликовали новый выпуск дневников разработчиков. В центре внимания нового эпизода — технология создания кат-сцен с помощью системы захвата движения (мокапа) и организационные детали, без которых не обходится ни один современный игровой проект.

Разработчики подробно рассказали о сложной подготовке съёмочного процесса, адаптированных сценариях и работе сразу нескольких режиссёров на площадке. Особое внимание было уделено постановке сцен — актёры из театральной среды не только озвучивают героев, но и физически исполняют их роли на съёмках. В качестве ориентиров и реквизита используются самые неожиданные предметы — например, картошка, имитирующая объекты для захвата габаритов.

Технический подход напоминает скорее киношную CG-постановку, нежели работу над игрой в привычном смысле. Тело, лицо и голос актёров записываются раздельно, а ключевые сцены заранее прорабатываются в виде 3D-аниматиков. При этом на площадке действуют строгие ограничения: от точной синхронизации движений до учёта минимальной зоны действия и количества актёров в кадре. Один из сотрудников студии даже объяснил, зачем нужна «шаманская палка» — именно с её помощью размечаются виртуальные объекты на съёмках.

Напомним, что ещё несколько месяцев назад «Война Миров: Сибирь» вошла в список желаемого более чем у 50 тысяч пользователей Steam.

Релиз игры запланирован на ПК через Steam и VK Play. Конкретной даты выхода пока не сообщается.