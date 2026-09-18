"Подросткам здесь не рады": авторы "Войны Миров: Сибирь" прямо заявили об отказе от неплатежеспособных игроков

Производство отечественного приключенческого экшена "Война Миров: Сибирь" влетело разработчикам в копеечку, и расплачиваться за масштабные амбиции команды предстоит конечному потребителю. Руководитель разработки и глава студии "Мгла" Альберт Жильцов во время прямого эфира подкаста "После Титров" открыто предупредил игроков о подготовке проекта к выходу по взрослому и отнюдь не бюджетному ценнику. Авторы дали понять, что региональных поблажек в духе дешевых независимых поделок ждать не стоит.

Жильцов заявил, что игра определенно не будет продаваться за 300 или 500 рублей, как надеялись многие экономные геймеры. Создание амбициозного боевика в историческом антураже потребовало огромных ресурсов, из-за чего руководство пошло на серьезные финансовые риски. По словам главы разработки, студия залезла в серьезные долги ради реализации задуманного масштаба, поэтому команда рассчитывает вернуть вложенные средства за счет розничных продаж, а итоговая себестоимость копии рассчитывается строго с учетом этих обязательств.

Прямым следствием жесткой ценовой политики стал принципиальный отказ авторов ориентироваться на школьников и подростков. Альберт Жильцов признал, что пользователи 12 или 14 лет чисто технически способны запустить и пройти сюжетную кампанию, однако студия не рассматривает их в качестве целевой аудитории от слова цель. По логике руководства, за ценник взрослого проекта платят взрослые, поэтому ключевым ориентиром для продаж становятся платежеспособные родители с собственным доходом, а не несовершеннолетние игроки.

Официальные возрастные рамки проекта очерчены создателями в границах от 18 до 75 лет. Руководитель маркетингового направления Nebolsina Production Анна Небольсина подчеркнула, что ядро аудитории составляют люди, отдающие предпочтение комплексным сюжетным экшенам и увлекающиеся историей. Ставка делается на зрелую публику, готовую заплатить за кинематографичную драму и качественный одиночный опыт адекватную вложенным силам сумму.

Финансовое бремя разработки остается ощутимым даже несмотря на привлечение сильного стратегического партнера в лице компании "Яндекс" и поддержку государственных институтов. Проект создается командой примерно из 100 специалистов, чьи трудозатраты напрямую формируют финальную стоимость продукта на цифровых прилавках.

В настоящее время студия "Мгла" продолжает активную работу над стрелковыми механиками, лицевыми анимациями и сюжетными главами приключенческого экшена "Война Миров: Сибирь", параллельно готовя демонстрационную версию для профильных индустриальных показов.