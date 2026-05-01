Представлен сюжетный трейлер "Война Миров: Сибирь"

Студии Плюс Студия и МГЛА представили свежий сюжетный ролик своего приключенческого экшена «Война Миров: Сибирь».

Игра переносит в альтернативную Российскую империю XIX века, где на планету обрушивается вторжение марсиан. Главный герой — обычный студент — оказывается в эпицентре катастрофы и вынужден покинуть разрушенный Петроград, отправившись в Сибирь в поисках спасения.

Проект вдохновлён классической фантастикой и делает акцент на истории, атмосфере и выживании в условиях глобальной угрозы.

Выход «Война Миров: Сибирь» ожидается в 2027 году на ПК через Steam. Информация о цене пока не объявлена.