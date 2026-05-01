Война Миров: Сибирь 2027 г.
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Научная фантастика
7.4 265 оценок

Представлен сюжетный трейлер "Война Миров: Сибирь"

IKarasik IKarasik

Студии Плюс Студия и МГЛА представили свежий сюжетный ролик своего приключенческого экшена «Война Миров: Сибирь».

Игра переносит в альтернативную Российскую империю XIX века, где на планету обрушивается вторжение марсиан. Главный герой — обычный студент — оказывается в эпицентре катастрофы и вынужден покинуть разрушенный Петроград, отправившись в Сибирь в поисках спасения.

Проект вдохновлён классической фантастикой и делает акцент на истории, атмосфере и выживании в условиях глобальной угрозы.

Выход «Война Миров: Сибирь» ожидается в 2027 году на ПК через Steam. Информация о цене пока не объявлена.

gliga142

голова у женщины через чур круглая - как шар )))

QuerulousLytton

Выглядит хорошо, и нарратив вроде бы не про скрепы, слонов и клюкву. Прям удивительно для российской студии. Хоть и с настороженностью (финансирование от Яндекса), но буду следить за проектом.

Snake2105

Выглядит интересно, а там посмотрим

Избранный Белиара
Saka Madiq

усики - пропуск в трусики!

