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Война Миров: Сибирь 2026 г.
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Научная фантастика
7 132 оценки

Разработчики амбициозного приключенческого экшена "Война миров: Сибирь" благодарят игроков за тёплый приём трейлера

Избранный Белиара

30 ноября состоялся показ первого геймплейного трейлера отечественного экшена "Война миров: Сибирь" (The War of the Worlds: Siberia), который привлёк к себе большое внимание как со стороны игроков, так и со стороны игровых изданий.

Пришельцы атакуют Петроград 1896 года: представлен геймплейный трейлер приключенческого экшена "Война миров: Сибирь"

Разработчики выражают огромную благодарность за тёплый приём и отмечают, что спустя несколько дней после демонстрации удалось достичь 1700 публикаций от игровых ресурсов, блогеров и различных сайтов. Премьерный трейлер смог собрать 173 000 просмотров на канале 1C Game Studio и целых 12 000 лайков. Цифры довольно-таки впечатляющие!

Вот лишь некоторые примеры отрывков из публикаций:

+ ещё 2 картинки

По сюжету, в альтернативной версии Российской империи конца 19 века происходит вторжение инопланетных захватчиков с Марса. Петроград погружается в хаос и вам предстоит отправиться на поиски убежища, чтобы спастись от безжалостных истребителей человечества. Дата релиза станет известна позднее.

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Комментарии: 26
Ваш комментарий
Just_a_guy

Игра, судя по трейлеру, выглядит неплохо. А учитывая использование Unity, а не Unreal Engine 5, можно ожидать приемлемую оптимизацию. Лишь бы геймплей не был скучным.

57
SergeK69

Жаль, что Unity. Значит графика устаревшая.

В UE5 ты и сам можешь нужную тебе "оптимизацию" сделать, меню настроек для этого есть, ставь на минимум - вот тебе и графика уровня Unity и "оптимизация".

-3
Николай Шемякин SergeK69

Чушь какая

1
qqVq

Работайте братья и не обманите ожидания.

31
LethalApple

Трейлер и даже озвучка очень хорошие. Прям даже жду.

23
Yamra Zota

Мне тоже зашло. Правда надо им малеха все же над анимациями поработать, но я думаю что это будет решаемо после релиза или перед релизом

0
Denn378

Трейлером людей впечатлили,это разрабам удалось сделать,ну посмотрим что дальше покажут,или расскажут про игру,главное чтобы как со Смутой неполучилось.

9
hollo0w

Смута и по трейлеру выглядела сомнительно, именно по этому они геймплей до последнего не показывали

1
Темный-Властелин

трейлера игроков? ну блин, уже можно было научиться писать заголовки

2
Избранный Иноса

Ну немного накосячил парень, простительно. Поправят попозже)

1
Exies27

Надеюсь в стиме игра выйдет.

2
KSNick

Надеюсь на этом фоне разрабы тоже сделают выводы и постараются максимально над проектом в дальнейшем. Выглядит игрушка и впрямь многообещающе.

1
СССР2

Как я люблю заснеженные уровни в играх. Я так понимаю он с Петрограда убежит в Сибирь, и там будут триногие ходить? Что-то на уровне игры Нечто только масштабнее и с триногами?

1
spaMER_ID

Сама идея интересная, но реализация пока хромает.

0
SERgik 777

Покажите геймплей миссию

0
WerGC

все понравилось,жду

0
Gamer_P

Выглядит впечатляюще, надеюсь геймплей не подведёт. Но пока положительные впечатления.

0
postal-1024

Война миров: Вторжение Декабристов - хмм посмотрим-посмотрим)

0
eng1neR

Заслуженно, оценивая трейлер

0
Top Trader

Серьезно xd , это игрой то назвать сложно .... кинцо с топорной рукопашкой и стрельбой, такого инди мусора в стиме тьма . Соевые геймеры уже походу привыкли к калу и не знают что такое настоящие игры. Даже вышки от юбиков не кажутся чем то плохим .

0
Restart16

Как бы не вышло как из The Day Before...

-3
Alex40001

сами себе написали сами в рамку все поставили гениально!

-12
Roman_Rid

"Амбициозного", серьёзно?))

-30
Макс20944

Как минимум выглядит получше Смуты.

7
Владимир Сумрак

а почему нет то?) черных мускулистых баб нет! повесточки не будет! это уже по нынешним временам супер амбиции)

7
Александр Мотошвили Макс20944

да он выглядит достойно на мировом уровне, ти шо

0