Разработчики амбициозного приключенческого экшена "Война миров: Сибирь" благодарят игроков за тёплый приём трейлера

30 ноября состоялся показ первого геймплейного трейлера отечественного экшена "Война миров: Сибирь" (The War of the Worlds: Siberia), который привлёк к себе большое внимание как со стороны игроков, так и со стороны игровых изданий.
Разработчики выражают огромную благодарность за тёплый приём и отмечают, что спустя несколько дней после демонстрации удалось достичь 1700 публикаций от игровых ресурсов, блогеров и различных сайтов. Премьерный трейлер смог собрать 173 000 просмотров на канале 1C Game Studio и целых 12 000 лайков. Цифры довольно-таки впечатляющие!
Вот лишь некоторые примеры отрывков из публикаций:
По сюжету, в альтернативной версии Российской империи конца 19 века происходит вторжение инопланетных захватчиков с Марса. Петроград погружается в хаос и вам предстоит отправиться на поиски убежища, чтобы спастись от безжалостных истребителей человечества. Дата релиза станет известна позднее.
Игра, судя по трейлеру, выглядит неплохо. А учитывая использование Unity, а не Unreal Engine 5, можно ожидать приемлемую оптимизацию. Лишь бы геймплей не был скучным.
Жаль, что Unity. Значит графика устаревшая.
В UE5 ты и сам можешь нужную тебе "оптимизацию" сделать, меню настроек для этого есть, ставь на минимум - вот тебе и графика уровня Unity и "оптимизация".
Чушь какая
Работайте братья и не обманите ожидания.
Трейлер и даже озвучка очень хорошие. Прям даже жду.
Мне тоже зашло. Правда надо им малеха все же над анимациями поработать, но я думаю что это будет решаемо после релиза или перед релизом
Трейлером людей впечатлили,это разрабам удалось сделать,ну посмотрим что дальше покажут,или расскажут про игру,главное чтобы как со Смутой неполучилось.
Смута и по трейлеру выглядела сомнительно, именно по этому они геймплей до последнего не показывали
трейлера игроков? ну блин, уже можно было научиться писать заголовки
Ну немного накосячил парень, простительно. Поправят попозже)
Надеюсь в стиме игра выйдет.
Надеюсь на этом фоне разрабы тоже сделают выводы и постараются максимально над проектом в дальнейшем. Выглядит игрушка и впрямь многообещающе.
Как я люблю заснеженные уровни в играх. Я так понимаю он с Петрограда убежит в Сибирь, и там будут триногие ходить? Что-то на уровне игры Нечто только масштабнее и с триногами?
Сама идея интересная, но реализация пока хромает.
Покажите геймплей миссию
все понравилось,жду
Выглядит впечатляюще, надеюсь геймплей не подведёт. Но пока положительные впечатления.
Война миров: Вторжение Декабристов - хмм посмотрим-посмотрим)
Заслуженно, оценивая трейлер
Серьезно xd , это игрой то назвать сложно .... кинцо с топорной рукопашкой и стрельбой, такого инди мусора в стиме тьма . Соевые геймеры уже походу привыкли к калу и не знают что такое настоящие игры. Даже вышки от юбиков не кажутся чем то плохим .
Как бы не вышло как из The Day Before...
сами себе написали сами в рамку все поставили гениально!
"Амбициозного", серьёзно?))
Как минимум выглядит получше Смуты.
а почему нет то?) черных мускулистых баб нет! повесточки не будет! это уже по нынешним временам супер амбиции)
да он выглядит достойно на мировом уровне, ти шо