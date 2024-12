Разработчики амбициозного приключенческого экшена "Война миров: Сибирь" благодарят за тёплый приём трейлера игроков

30 ноября состоялся показ первого геймплейного трейлера отечественного экшена "Война миров: Сибирь" (The War of the Worlds: Siberia), который привлёк к себе большое внимание как со стороны игроков, так и со стороны игровых изданий.

Разработчики выражают огромную благодарность за тёплый приём и отмечают, что спустя несколько дней после демонстрации удалось достичь 1700 публикаций от игровых ресурсов, блогеров и различных сайтов. Премьерный трейлер смог собрать 173 000 просмотров на канале 1C Game Studio и целых 12 000 лайков. Цифры довольно-таки впечатляющие!

Вот лишь некоторые примеры отрывков из публикаций:

По сюжету, в альтернативной версии Российской империи конца 19 века происходит вторжение инопланетных захватчиков с Марса. Петроград погружается в хаос и вам предстоит отправиться на поиски убежища, чтобы спастись от безжалостных истребителей человечества. Дата релиза станет известна позднее.