Разработчики амбициозного приключенческого экшена "Война миров: Сибирь" благодарят за тёплый приём трейлера игроков

30 ноября состоялся показ первого геймплейного трейлера отечественного экшена "Война миров: Сибирь" (The War of the Worlds: Siberia), который привлёк к себе большое внимание как со стороны игроков, так и со стороны игровых изданий.
Разработчики выражают огромную благодарность за тёплый приём и отмечают, что спустя несколько дней после демонстрации удалось достичь 1700 публикаций от игровых ресурсов, блогеров и различных сайтов. Премьерный трейлер смог собрать 173 000 просмотров на канале 1C Game Studio и целых 12 000 лайков. Цифры довольно-таки впечатляющие!
Вот лишь некоторые примеры отрывков из публикаций:
По сюжету, в альтернативной версии Российской империи конца 19 века происходит вторжение инопланетных захватчиков с Марса. Петроград погружается в хаос и вам предстоит отправиться на поиски убежища, чтобы спастись от безжалостных истребителей человечества. Дата релиза станет известна позднее.
Игра, судя по трейлеру, выглядит неплохо. А учитывая использование Unity, а не Unreal Engine 5, можно ожидать приемлемую оптимизацию. Лишь бы геймплей не был скучным.
Трейлером людей впечатлили,это разрабам удалось сделать,ну посмотрим что дальше покажут,или расскажут про игру,главное чтобы как со Смутой неполучилось.
Работайте братья и не обманите ожидания.
трейлера игроков? ну блин, уже можно было научиться писать заголовки
Трейлер и даже озвучка очень хорошие. Прям даже жду.
"Амбициозного", серьёзно?))