Разработчики "Война миров: Сибирь" рассказали о сложностях с маркетингом, движком Unity и игровых ограничениях

Создатели приключенческого экшена "Война миров: Сибирь" поделились спорными подробностями игрового процесса и контента будущего проекта. В игре не будет масштабных и зрелищных сражений с боевыми треножниками пришельцев, так как инопланетные захватчики по лору концептуально практически непобедимы для обычного человека. Вместо открытых боев и динамичного экшена пользователей ждет камерный стелс с прятками в укрытиях, рукопашными стычками и жестко скриптовыми сценами. Повлиять на финал истории или изменить ключевые сюжетные повороты также не получится, так как сюжет строго зафиксирован авторами.

Геймплейные ограничения дополняются высокими техническими сложностями, с которыми команда столкнулась в процессе производства. Базовые функции движка Unity не подошли для реализации графики задуманного качества и детализированной лицевой анимации, из-за чего разработчики были вынуждены вручную переписывать подсистемы рендеринга и работы с движениями. Написание и поддержка собственных программных решений поверх стороннего движка требует от коллектива огромных ресурсов, что существенно осложняет отладку и удлиняет сроки разработки.

Несмотря на общий производственный бюджет, превышающий 1 млрд рублей, у студии "Мгла" отсутствуют выделенные финансовые средства на масштабную рекламную кампанию. Авторы признали, что у проекта нет бюджета на закупку классической рекламы, продвижение через агентства или привлечение популярных блогеров. Продвижение экшена строится исключительно на принципах партизанского маркетинга за счет редких публикаций собственных видеороликов и ведения социальных сетей.

Подобный рискованный подход разворачивается на фоне непростой истории руководства студии. Креативный продюсер Альберт Жильцов и исполнительный продюсер Сергей Волков открыто вспомнили о прошлых производственных неудачах, включая вынужденное увольнение 50 сотрудников за 2 дня в кризисный период и коммерческий провал проекта "Сказки Старой Руси". Команда уже имеет опыт работы в условиях острой нехватки бюджетных средств и форсированных сокращений, что оставляет вопросы о финансовой устойчивости текущей разработки.

В настоящее время проект "Война миров: Сибирь" находится в активной стадии производства при финансовой поддержке Института развития интернета. Окончательный релиз игры запланирован ориентировочно на 2027 год для ПК.