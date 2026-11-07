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Война Миров: Сибирь 2027 г.
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Научная фантастика
7 317 оценок

Разработчики "Войны миров: Сибирь" показали 3D-модель камеры геолога XIX века

IKarasik IKarasik

Студия «МГЛА» представила новую 3D-модель для приключенческого экшена «Война миров: Сибирь». На этот раз разработчики продемонстрировали камеру геолога XIX века, пополнившую коллекцию исторических предметов, которые появятся в игре.

Ранее студия показывала 3D-модель русской печи и рассказывала о её роли в традиционном русском доме. Разработчики уделяют внимание деталям быта и предметам эпохи, чтобы передать атмосферу альтернативной России начала XX века.

«Война миров: Сибирь» основана на романе Герберта Уэллса, но переносит события вторжения марсиан в российские реалии. Выход игры запланирован на 2027 год.

84
40
Комментарии:  40
Ваш комментарий
North235

Они реально издеваются над аудиторией, подкидывая модельки, вместо норм геймплея. Ничего, потом мы посмеемся ))

26
canteexnik

кого то мне это напоминает, только там батон был

22
RockMAN23121984

Конченые !

13
тревожность

Если бы вот этот чувак занялся разработкой игр.))

Спойлер

Это не фотошоп.

13
Light Hearted