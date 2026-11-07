Разработчики "Войны миров: Сибирь" показали 3D-модель камеры геолога XIX века

Студия «МГЛА» представила новую 3D-модель для приключенческого экшена «Война миров: Сибирь». На этот раз разработчики продемонстрировали камеру геолога XIX века, пополнившую коллекцию исторических предметов, которые появятся в игре.
Ранее студия показывала 3D-модель русской печи и рассказывала о её роли в традиционном русском доме. Разработчики уделяют внимание деталям быта и предметам эпохи, чтобы передать атмосферу альтернативной России начала XX века.
«Война миров: Сибирь» основана на романе Герберта Уэллса, но переносит события вторжения марсиан в российские реалии. Выход игры запланирован на 2027 год.
Они реально издеваются над аудиторией, подкидывая модельки, вместо норм геймплея. Ничего, потом мы посмеемся ))
кого то мне это напоминает, только там батон был
Конченые !
Если бы вот этот чувак занялся разработкой игр.))
Это не фотошоп.