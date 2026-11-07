Разработчики "Войны миров: Сибирь" показали 3D-модель камеры геолога XIX века

Студия «МГЛА» представила новую 3D-модель для приключенческого экшена «Война миров: Сибирь». На этот раз разработчики продемонстрировали камеру геолога XIX века, пополнившую коллекцию исторических предметов, которые появятся в игре.

Ранее студия показывала 3D-модель русской печи и рассказывала о её роли в традиционном русском доме. Разработчики уделяют внимание деталям быта и предметам эпохи, чтобы передать атмосферу альтернативной России начала XX века.

«Война миров: Сибирь» основана на романе Герберта Уэллса, но переносит события вторжения марсиан в российские реалии. Выход игры запланирован на 2027 год.