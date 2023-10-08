Разработчики "Войны Миров: Сибирь" показали одного из ключевых персонажей игры

1C Game Studios представила первого ключевого персонажа своего амбициозного проекта «Война Миров: Сибирь». Им стал молодой студент, выходец из народных низов, который когда-то мечтал разрушить «весь мир насилия».

Впрочем, судьба уже не нуждается в его услугах — мир разрушен вторжением иной цивилизации, неизмеримо превосходящей земную. Поэтому его целью стало выжить, найти свой путь и, самое сложное, остаться человеком.

События игры «Войны Миров: Сибирь» будут происходить в альтернативном 1896 году, когда Земля подверглась массированному вторжению марсиан. Действие разворачивается в России, где несколько героев, спасая свою жизнь, бегут из охваченного паникой Петрограда подальше на восток Империи.

Проект создаётся по мотивам классического романа английского фантаста Герберта Уэллса. Персонажами игры выступят классические типажи Российской Империи конца ХIХ века: гордые аристократы, пламенные борцы за народное счастье, столичный бомонд, бывшие сотрудники охранки, ну и конечно соль земли — рабочие, крестьяне, солдаты и казаки.