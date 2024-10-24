Разработчики "Войны Миров: Сибирь" рассказали, как создаётся виртуальный Петроград

В сети появился новый выпуск дневников разработки «Войны Миров: Сибирь». На этот раз команда решила рассказать о создании виртуального Петрограда, а провела экскурсию по игровому миру актриса театра Ермоловой Саша Милёшина, чей персонаж появится в самой игре.

Разработчики подошли к воссозданию города со всей серьёзностью. Для начала команда отправилась в экспедицию в современный Санкт-Петербург, где художники не только собирали референсы, но и делали зарисовки исторических локаций. Впрочем, копировать город один в один они не планируют — вместо этого создаётся собирательный образ, который при этом сохранит все узнаваемые черты петербургской архитектуры.

А вот что касается знаковых зданий, то тут подход куда более скрупулёзный. Разработчики стремятся сохранить точные пропорции важных архитектурных памятников, в то время как для типовой застройки используют своеобразный конструктор из характерных элементов. Особое внимание уделили мостам города — как-никак, один из них станет местом эффектного появления знаменитых треножников из романа Уэллса.

Также интересно, что работа над каждой локацией начинается с создания первичных цветовых набросков. С их помощью команда визуализирует описанные в сценарии места и определяет общее настроение игры. При этом художники начинают с чёрно-белых эскизов, прорабатывая тональный рисунок и дизайн, и только потом добавляют цвета.

Отдельного упоминания заслуживают знаменитые петербургские дворы. Разработчики уже выбрали один особенно колоритный — с галереями и открытыми балконами. Он не только станет частью игрового процесса, но и появится в катсценах. Кстати, о катсценах: при их создании команда старается совместить язык кино и видеоигр, уделяя особое внимание режиссуре, композиции кадра и освещению.

И несмотря на впечатляющую проработку локаций, разработчики решили найти золотую середину между линейным повествованием и свободным исследованием мира. Такой подход вполне оправдан — вместо того, чтобы создавать огромный открытый мир, команда сможет уделить максимум внимания каждой отдельной области. К тому же, по словам создателей, это позволит лучше передать историческую достоверность воссозданных мест, что особенно важно, учитывая культурную значимость проекта.

На этом всё. А уже в следующих дневниках разработки нам обещают показать, как команда работает над воссозданием сибирской природы и архитектуры.