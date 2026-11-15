Разработчики "Войны миров: Сибирь" рассказали о шаманизме и показали тизер новой 3D-модели

Студия «МГЛА» выпустила 15-й выпуск дневников разработчиков приключенческого экшена «Война миров: Сибирь», посвященный шаманизму и традиционным ритуалам. В новом видео команда рассказала об изучении культуры народов Сибири и показала тизер новой 3D-модели для игры.

Чтобы лучше разобраться в местных обычаях, разработчики отправились в этнопарк «Кочевник». Там они изучили устройство традиционных сибирских чумов, пообщались с настоящим шаманом и даже приняли участие в ритуале. Полученный опыт поможет команде достовернее передать особенности шаманской культуры в игровом мире.

Помимо рассказа о поездке, в выпуске появился короткий тизер новой 3D-модели. Разработчики пока не раскрывают подробности о представленном объекте, но обещают познакомить с ним аудиторию позднее.

Ранее студия показывала 3D-модели русской печи и камеры геолога XIX века, рассказывая об их исторических особенностях и роли в быту. «Война миров: Сибирь» основана на романе Герберта Уэллса, но переносит вторжение марсиан в альтернативную Россию начала XX века. Выход игры запланирован на 2027 год.