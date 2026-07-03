СМИ: ИРИ мог выделить до 1 миллиарда рублей на "Войну Миров: Сибирь"

Война Миров: Сибирь получила один из крупнейших государственных грантов в игровой индустрии: по данным источников “Коммерсанта”, сумма поддержки от Института развития интернета могла составить от 800 млн до 1 млрд рублей. Официально размеры финансирования не раскрываются, однако утечки позволяют оценить масштаб проекта как один из самых амбициозных в отечественной игровой разработке.

Для сравнения, в рамках того же конкурса Земский собор: Решающий выбор получила около 250 млн рублей, что заметно меньше финансирования проекта студии «МГЛА».

Сообщается, что “Война Миров: Сибирь” изначально оценивалась значительно дороже — общий бюджет разработки мог доходить до нескольких миллиардов рублей с учётом частных инвестиций. Ранее среди инвесторов проекта называли и продюсерское подразделение Яндекса, которое, по оценкам источников, могло вложить сотни миллионов рублей.

Сама игра позиционируется как приключенческий экшен, вдохновлённый классическим романом Герберта Уэллса, с сюжетом о вторжении в альтернативной версии Российской империи конца XIX века.

Представители ИРИ и разработчиков официально не комментируют точные суммы, однако рынок уже обсуждает проект как один из самых дорогих и рискованных в российской игровой индустрии, особенно с учётом того, что релиз ожидается лишь в 2027 году.