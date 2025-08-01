СМИ: Леста Игры может приобрести Войну миров: Сибирь

Появилась информация о возможном возобновлении переговоров между Леста Игры и 1C Game Studios относительно покупки приключенческого экшена Война миров: Сибирь. Об этом сообщают источники издания Коммерсантъ.

Согласно опубликованным данным, Леста Игры может быть заинтересована не только в самом проекте, но и в переходе команды разработчиков во главе с креативным продюсером 1С Game Studios Альбертом Жильцовым. Источники утверждают, что первоначальные переговоры были поставлены на паузу после смены собственника в Леста Игры.

По оценкам собеседников Коммерсанта, стоимость проекта может достигать 30 миллионов долларов, из которых около 10 миллионов уже могли быть вложены в разработку.

На данный момент официальных комментариев от представителей Леста Игры и 1C Game Studios не поступало. Сам Альберт Жильцов сообщил изданию, что в настоящее время не планирует менять место работы и продолжает заниматься проектом Война миров: Сибирь.