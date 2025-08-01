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Война Миров: Сибирь 2026 г.
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Научная фантастика
7.3 209 оценок

СМИ: Леста Игры может приобрести Войну миров: Сибирь

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Появилась информация о возможном возобновлении переговоров между Леста Игры и 1C Game Studios относительно покупки приключенческого экшена Война миров: Сибирь. Об этом сообщают источники издания Коммерсантъ.

Согласно опубликованным данным, Леста Игры может быть заинтересована не только в самом проекте, но и в переходе команды разработчиков во главе с креативным продюсером 1С Game Studios Альбертом Жильцовым. Источники утверждают, что первоначальные переговоры были поставлены на паузу после смены собственника в Леста Игры.

По оценкам собеседников Коммерсанта, стоимость проекта может достигать 30 миллионов долларов, из которых около 10 миллионов уже могли быть вложены в разработку.

На данный момент официальных комментариев от представителей Леста Игры и 1C Game Studios не поступало. Сам Альберт Жильцов сообщил изданию, что в настоящее время не планирует менять место работы и продолжает заниматься проектом Война миров: Сибирь.

30
36
Комментарии: 36
Ваш комментарий
Дмитрий Дементье

rip
а такой многообещающий трейлер был.
теперь напихают туда православностей.

14
mxorganic

А мне норм, я православный. И не стыдно мне за это!

19
Луканец Влалимир

тоесть! католицизм и демонизм это нормально напихать! а православие нет?

3
Dart_Zero

Скорее напихают лутбоксиков (с)прем акков голду и т.д. Всё как любит ВГ, ах, простите, уже Леста, но суть осталось та же, те же донатные механики, те же подкрутки и т.д.

ImmaculateFaruq
5
mxorganic

Нееееееет. Только не это. 1С это единственный ориентированный на внутренний рынок не инди разработчик, который по прежнему умеет делать игры. В противном случае нас ожидает очедная онлайн гача😭

5
Walkan90

Не стоит забывать сколько проектов и студий этот 1С и загубил в свое время.

6
AGS37 Walkan90

и сколько?

3
Alex40001 AGS37

все продав их за бугор.

их игры

сказки старой руси нафик никому не нужна от того и из раннего доступа выкинули

ил2 хз фанаты есть авиасимов

все да больше игр нет у них.... а не калибр еще

3
ZAUSA
По оценкам собеседников Коммерсанта, стоимость проекта может достигать 30 миллионов долларов, из которых около 10 миллионов уже могли быть вложены в разработку.

А что не 100 миллионов? Можно же 100 миллионов выделить из бюджета на покупку.

4
Alex40001

я хз как они считают этот бюджет наверно стоимость новых квартир считают+ камуналку за 10 лет +декретные +новые машины хотя бы каждые 2 года они же устаревают.... там как с дисторшен ух ща за 100 милльенов игру сделаем там сама игра если в 100 тысяч вышла остальное пропало в никуда...

6
нитгитлистер

из вк в лесту и сразу же в полымя рванул . хороош! свого нового нет чужое купим... лучше бы смуту выкупили чем не задел для пвп всяких?

3
Anglerfish

А те же Вольво делали иначе?

4
Rey4rtRO

Думаешь кому-то будет интересно пвп с настолько деревянной боевкой?

2
нитгитлистер Anglerfish

без понятия о чём ты но суть понял. бизнесс-стратегии у всех +- одинаковые да

1
Rey4rtRO
На данный момент официальных комментариев от представителей Леста Игры и 1C Game Studios не поступало. Сам Альберт Жильцов сообщил изданию, что в настоящее время не планирует менять место работы и продолжает заниматься проектом Война миров: Сибирь.

Но это не стало помехой для написания этой новости, ведь так интересно обсуждать слухи.

3
Ниалот Нзотович

Дерьмофирма купит дерьмо, я понял их план. Они хотят агрофирму реализовать и удобрения делать?

2
Alex40001

хммм....хммм.... приобрести?

1
Anglerfish

Копию игры хотят заранее купить.

Думаю, речь идёт об издательстве, но надмозги решили иначе.

1
Alex40001 Anglerfish

как речь может идти об издательстве если целиком команду перетянуть хотят?

1
Anglerfish Alex40001

Это всё пока слухи в любом случае. Позырим.

1
Gridon

30 миллионов за кота в мешке с нулевым геймплеем. Леста купит сюжетный сингл? Чтобы прикрутить донатные треножники и продавать лутбоксы с марсианами? Просто 1С ищет инвестора на фулпрайс.

1
Egik81

И почему я не удивлён. Впрочем, ничего нового крупный бизнес скупает более мелкий. Устраняем будущих конкурентов своим проектам, прежде всего.

1
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