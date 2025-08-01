СМИ: Леста Игры может приобрести Войну миров: Сибирь

Появилась информация о возможном возобновлении переговоров между Леста Игры и 1C Game Studios относительно покупки приключенческого экшена Война миров: Сибирь. Об этом сообщают источники издания Коммерсантъ.
Согласно опубликованным данным, Леста Игры может быть заинтересована не только в самом проекте, но и в переходе команды разработчиков во главе с креативным продюсером 1С Game Studios Альбертом Жильцовым. Источники утверждают, что первоначальные переговоры были поставлены на паузу после смены собственника в Леста Игры.
По оценкам собеседников Коммерсанта, стоимость проекта может достигать 30 миллионов долларов, из которых около 10 миллионов уже могли быть вложены в разработку.
На данный момент официальных комментариев от представителей Леста Игры и 1C Game Studios не поступало. Сам Альберт Жильцов сообщил изданию, что в настоящее время не планирует менять место работы и продолжает заниматься проектом Война миров: Сибирь.
rip
а такой многообещающий трейлер был.
теперь напихают туда православностей.
А мне норм, я православный. И не стыдно мне за это!
тоесть! католицизм и демонизм это нормально напихать! а православие нет?
Скорее напихают лутбоксиков (с)прем акков голду и т.д. Всё как любит ВГ, ах, простите, уже Леста, но суть осталось та же, те же донатные механики, те же подкрутки и т.д.
Нееееееет. Только не это. 1С это единственный ориентированный на внутренний рынок не инди разработчик, который по прежнему умеет делать игры. В противном случае нас ожидает очедная онлайн гача😭
Не стоит забывать сколько проектов и студий этот 1С и загубил в свое время.
и сколько?
все продав их за бугор.
их игры
сказки старой руси нафик никому не нужна от того и из раннего доступа выкинули
ил2 хз фанаты есть авиасимов
все да больше игр нет у них.... а не калибр еще
А что не 100 миллионов? Можно же 100 миллионов выделить из бюджета на покупку.
я хз как они считают этот бюджет наверно стоимость новых квартир считают+ камуналку за 10 лет +декретные +новые машины хотя бы каждые 2 года они же устаревают.... там как с дисторшен ух ща за 100 милльенов игру сделаем там сама игра если в 100 тысяч вышла остальное пропало в никуда...
из вк в лесту и сразу же в полымя рванул . хороош! свого нового нет чужое купим... лучше бы смуту выкупили чем не задел для пвп всяких?
А те же Вольво делали иначе?
Думаешь кому-то будет интересно пвп с настолько деревянной боевкой?
без понятия о чём ты но суть понял. бизнесс-стратегии у всех +- одинаковые да
Но это не стало помехой для написания этой новости, ведь так интересно обсуждать слухи.
Дерьмофирма купит дерьмо, я понял их план. Они хотят агрофирму реализовать и удобрения делать?
хммм....хммм.... приобрести?
Копию игры хотят заранее купить.
Думаю, речь идёт об издательстве, но надмозги решили иначе.
как речь может идти об издательстве если целиком команду перетянуть хотят?
Это всё пока слухи в любом случае. Позырим.
30 миллионов за кота в мешке с нулевым геймплеем. Леста купит сюжетный сингл? Чтобы прикрутить донатные треножники и продавать лутбоксы с марсианами? Просто 1С ищет инвестора на фулпрайс.
И почему я не удивлён. Впрочем, ничего нового крупный бизнес скупает более мелкий. Устраняем будущих конкурентов своим проектам, прежде всего.