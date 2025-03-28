Создатели экшена "Война миров: Сибирь" показали, как создают кат-сцены

Официальная VK-группа проекта «Война Миров: Сибирь» опубликовала видеозапись процесса создания кат-сцен для грядущего экшена. Компания 1C Game Studios объявила, что работа над роликами первой главы уже завершена. Получилось почти 30 минут сюжетных вставок — и это только начало игры.

«Война Миров: Сибирь» основана на культовом фантастическом романе Герберта Уэллса «Война миров». Во вселенной игры инопланетяне десантировались по всей планете, включая Россию.

Игрокам в роли простого студента предстоит отправиться вглубь страны, скрываясь от бандитов и хищных марсианских машин. Авторы игры обещают динамический боевик от третьего лица и захватывающий сюжет.

Разработка игры займет еще около двух лет.