Создатели экшена "Война миров: Сибирь" показали, как создают кат-сцены

Официальная VK-группа проекта «Война Миров: Сибирь» опубликовала видеозапись процесса создания кат-сцен для грядущего экшена. Компания 1C Game Studios объявила, что работа над роликами первой главы уже завершена. Получилось почти 30 минут сюжетных вставок — и это только начало игры.
«Война Миров: Сибирь» основана на культовом фантастическом романе Герберта Уэллса «Война миров». Во вселенной игры инопланетяне десантировались по всей планете, включая Россию.
Игрокам в роли простого студента предстоит отправиться вглубь страны, скрываясь от бандитов и хищных марсианских машин. Авторы игры обещают динамический боевик от третьего лица и захватывающий сюжет.
Разработка игры займет еще около двух лет.
Годнота! Ачешуенно круто! Работают качественно. Такая игра просто не может быть плохой. Надеюсь, что у разработчиков всё получится. В случае конкретно с этой игрой, я думаю, что не столь важен геймплей, сколько сюжет. Если с сюжетом НЕ налажают, значит будет годнота!
Я не говорю, что геймплей НЕ важен. Я имею ввиду, что в таких играх сюжет превыше всего, а после идёт всё остальное. Судя по тому, что показывают разработчики, они уделяют сюжету первостепенное значение. Правильно делают. Молодцы!
ну что ж, вроде бы новостей про то что в неё вливают горы бабла из госбюджета нету, поэтому надеюсь что будет годная убийца смуты (хотя этот баг убивает даже оригинальный тетрис)
а вот в смуте лицевые анимации лучше
Во ты гонишь
в чем они там какой-то нагиб или мега технологии показали? я хз что там особенного есть сценарий есть художник есть захват движения и че?
они это не рисуют же с нуля а переносят отыгрыш.
про "основана" это как все Лавкрафта мучают когда в игру щупальца добавляют
"Разработка игры займет еще около двух лет." ну такое "2 года на смуту"
Ты что несешь?
то что накой лят это показывать? наверно они когото хотели удивить
выпей таблетки
сам пей. по факту смысла нет сейчас выкладывать такие видео сейчас они и эти дневники выкладывают и прочий мусор это сейчас ненужно вообще все что от них требуется это сделать игру. так?
может ли быть что потом после 2 лет слова, материалы и тд и тп в видео будут расходится с тем что вышло? ну скорее всего да.
давай на практики посмотрим какая игра больше потенциальных покупателей отпугивает? та о которой слишком много 3.14здят и показывают разработчики особенно всякий мусор который пихают в коллекционки с 5 часовыми видео разработчиков
я даже далеко ходить не буду ( игра мусор все равно) там они и дневники и видео и что они там только не постили но в итоге Цири виновата
да вроде не за народные деньги? или 1с все таки лапу протянула?