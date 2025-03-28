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Война Миров: Сибирь 2026 г.
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Научная фантастика
7.3 195 оценок

Создатели экшена "Война миров: Сибирь" показали, как создают кат-сцены

Simple Jack Simple Jack

Официальная VK-группа проекта «Война Миров: Сибирь» опубликовала видеозапись процесса создания кат-сцен для грядущего экшена. Компания 1C Game Studios объявила, что работа над роликами первой главы уже завершена. Получилось почти 30 минут сюжетных вставок — и это только начало игры.

«Война Миров: Сибирь» основана на культовом фантастическом романе Герберта Уэллса «Война миров». Во вселенной игры инопланетяне десантировались по всей планете, включая Россию.

Игрокам в роли простого студента предстоит отправиться вглубь страны, скрываясь от бандитов и хищных марсианских машин. Авторы игры обещают динамический боевик от третьего лица и захватывающий сюжет.

Разработка игры займет еще около двух лет.

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Комментарии: 18
Ваш комментарий
Janekste

Годнота! Ачешуенно круто! Работают качественно. Такая игра просто не может быть плохой. Надеюсь, что у разработчиков всё получится. В случае конкретно с этой игрой, я думаю, что не столь важен геймплей, сколько сюжет. Если с сюжетом НЕ налажают, значит будет годнота!

Я не говорю, что геймплей НЕ важен. Я имею ввиду, что в таких играх сюжет превыше всего, а после идёт всё остальное. Судя по тому, что показывают разработчики, они уделяют сюжету первостепенное значение. Правильно делают. Молодцы!

1
это никогда не шрекончитс

ну что ж, вроде бы новостей про то что в неё вливают горы бабла из госбюджета нету, поэтому надеюсь что будет годная убийца смуты (хотя этот баг убивает даже оригинальный тетрис)

0
Кошачий комочек

а вот в смуте лицевые анимации лучше

-13
Veidrd1968

Во ты гонишь

0
Alex40001

в чем они там какой-то нагиб или мега технологии показали? я хз что там особенного есть сценарий есть художник есть захват движения и че?

они это не рисуют же с нуля а переносят отыгрыш.

про "основана" это как все Лавкрафта мучают когда в игру щупальца добавляют

"Разработка игры займет еще около двух лет." ну такое "2 года на смуту"

-14
Mimocrocodil

Ты что несешь?

11
Alex40001 Mimocrocodil

то что накой лят это показывать? наверно они когото хотели удивить

-11
_Virk_

выпей таблетки

4
Alex40001 _Virk_

сам пей. по факту смысла нет сейчас выкладывать такие видео сейчас они и эти дневники выкладывают и прочий мусор это сейчас ненужно вообще все что от них требуется это сделать игру. так?

может ли быть что потом после 2 лет слова, материалы и тд и тп в видео будут расходится с тем что вышло? ну скорее всего да.

давай на практики посмотрим какая игра больше потенциальных покупателей отпугивает? та о которой слишком много 3.14здят и показывают разработчики особенно всякий мусор который пихают в коллекционки с 5 часовыми видео разработчиков

я даже далеко ходить не буду ( игра мусор все равно) там они и дневники и видео и что они там только не постили но в итоге Цири виновата

-7
OPen man Alex40001

да вроде не за народные деньги? или 1с все таки лапу протянула?

0