Создатели экшена "Война миров: Сибирь" показали забавные моменты со съемок

1C Game Studios опубликовала веселый ролик со съемок дневников разработки российского приключенческого экшена «Война миров: Сибирь». В видео показаны забавные неудачные кадры, которые не попали в финальные выпуски, и которые демонстрируют закулисную сторону работы команды.

Восьмая часть дневников вышла в сентябре 2025 года и рассказывала о процессе сборки карт для будущей игры. Помимо этого, студия периодически выпускает ролики с ответами на вопросы фанатов, где делится секретами создания анимаций, работы с мокапами и фрагментами QTE.

Игра основана на знаменитом романе Герберта Уэллса. По сюжету на планету, включая Россию, высадились инопланетяне, и игроки берут на себя роль обычного студента. Герою предстоит путешествовать по стране, скрываясь от бандитов и хищных марсианских машин, чтобы выжить и раскрыть тайну вторжения.