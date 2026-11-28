Студия «Мгла» продолжает знакомить игроков с предметами из мира «Войны миров: Сибирь». На этот раз разработчики продемонстрировали 3D-рендер тары XIX века. В ролике можно рассмотреть глиняный кувшин, накрытый тканью с бахромой, плетёную корзину и деревянный сундук.

Предметы расположены на деревянных ступенях на фоне зелени. Рендер позволяет рассмотреть их внешний вид и проработку деталей, передающих атмосферу повседневной жизни конца XIX века.

Публикация продолжает серию демонстраций 3D-моделей, в рамках которой студия показывает отдельные элементы игрового мира и делится работой над их визуальным оформлением.

«Война миров: Сибирь» - приключенческая игра в альтернативной Российской империи конца XIX века. Релиз проекта на ПК запланирован на 2027 год.