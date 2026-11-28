Студия «Мгла» продолжает знакомить игроков с предметами из мира «Войны миров: Сибирь». На этот раз разработчики продемонстрировали 3D-рендер тары XIX века. В ролике можно рассмотреть глиняный кувшин, накрытый тканью с бахромой, плетёную корзину и деревянный сундук.
Предметы расположены на деревянных ступенях на фоне зелени. Рендер позволяет рассмотреть их внешний вид и проработку деталей, передающих атмосферу повседневной жизни конца XIX века.
Публикация продолжает серию демонстраций 3D-моделей, в рамках которой студия показывает отдельные элементы игрового мира и делится работой над их визуальным оформлением.
«Война миров: Сибирь» - приключенческая игра в альтернативной Российской империи конца XIX века. Релиз проекта на ПК запланирован на 2027 год.
Если я захочу посмотреть на 3д модель горшка, то попрошу нейросетку, и она мне за две минуты нарисует его и анимирует.
У них там smm упоротый дегенерат. Они там искали хоть кого-нибудь на эту должность. Видимо нашли. Теперь там синергия с руководством и раз за разом высерают какую то дичь. А если в игре 1300 таких вот предметов, это можно 1300 новостей сгенерировать о каждом? Ну давайте мочите, переплюньте дневники разработчиков Mount and blade 2. Но там хоть информация хоть какая то была.
Мгла и Olkon Games так похожи...
Хорошо, что студия уделяет внимание проработке деталей, но этот ролик вряд ли продаст игру. Надо издавать артбук Мир игры: такой-то. Туда такой контент больше подходит.