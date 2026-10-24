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Война Миров: Сибирь 2027 г.
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Научная фантастика
7.1 316 оценок

Студия "МГЛА" показала 3D-модель русской печи для "Войны миров: Сибирь"

IKarasik IKarasik

Студия «МГЛА» поделилась 3D-моделью русской печи, создаваемой для приключенческого экшена «Война миров: Сибирь». Разработчики также объяснили, какое место печь занимала в традиционном русском доме.

«Отличительной особенностью русской печи было то, что она являлась многофункциональным центром или ядром, от которого „плясали“ при строительстве дома», — отметили авторы проекта.

«Война миров: Сибирь» — игра по мотивам романа Герберта Уэллса, действие которой разворачивается в альтернативной России начала XX века. Выход проекта запланирован на 2027 год.

98
55
Комментарии:  55
Ваш комментарий
Dizaing

Вау. Хрень.

Либо полноценный увлекающий геймплей, либо не позорьтесь-то.

32
Hall_1920

лучше бы уволили свою говорящую голову, после его заявлений, игру нет совсем никакого желания ни то что играть, даже ждать

31
Генерал Анатолий

Очень странный маркетинг у игры, признаться

22
ant 36436

Если бы кто то так поставил чугунок в печ получил бы рогатиной по ушам от хозяйки. Чугунок он чугунный, треснет нах.

12
QuerulousLytton

да они издеваются

10
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