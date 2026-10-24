Студия "МГЛА" показала 3D-модель русской печи для "Войны миров: Сибирь"

Студия «МГЛА» поделилась 3D-моделью русской печи, создаваемой для приключенческого экшена «Война миров: Сибирь». Разработчики также объяснили, какое место печь занимала в традиционном русском доме.

«Отличительной особенностью русской печи было то, что она являлась многофункциональным центром или ядром, от которого „плясали“ при строительстве дома», — отметили авторы проекта.

«Война миров: Сибирь» — игра по мотивам романа Герберта Уэллса, действие которой разворачивается в альтернативной России начала XX века. Выход проекта запланирован на 2027 год.