Студия "МГЛА" показала 3D-модель русской печи для "Войны миров: Сибирь"

Студия «МГЛА» поделилась 3D-моделью русской печи, создаваемой для приключенческого экшена «Война миров: Сибирь». Разработчики также объяснили, какое место печь занимала в традиционном русском доме.
«Отличительной особенностью русской печи было то, что она являлась многофункциональным центром или ядром, от которого „плясали“ при строительстве дома», — отметили авторы проекта.
«Война миров: Сибирь» — игра по мотивам романа Герберта Уэллса, действие которой разворачивается в альтернативной России начала XX века. Выход проекта запланирован на 2027 год.
Вау. Хрень.
Либо полноценный увлекающий геймплей, либо не позорьтесь-то.
лучше бы уволили свою говорящую голову, после его заявлений, игру нет совсем никакого желания ни то что играть, даже ждать
Очень странный маркетинг у игры, признаться
Если бы кто то так поставил чугунок в печ получил бы рогатиной по ушам от хозяйки. Чугунок он чугунный, треснет нах.
да они издеваются