Студия «Мгла» представила новую 3D-модель из игры «Война миров: Сибирь». На этот раз разработчики показали теодолит - измерительный прибор, который использовался при геофизических и геодезических работах.

В конце XIX века теодолиты были важными инструментами для специалистов, занимавшихся исследованием местности. С их помощью измеряли горизонтальные и вертикальные углы, что позволяло проводить точные наблюдения и составлять карты.

Подобное оборудование применялось и во время геофизических поисков, помогая исследователям изучать территорию и ориентироваться на местности. Поэтому теодолит стал ещё одной исторической деталью, которую команда решила воссоздать для своего проекта.

Публикация продолжает серию материалов студии, посвящённых 3D-моделям предметов из игрового мира. Такие демонстрации позволяют взглянуть на отдельные элементы окружения «Войны миров: Сибирь» и оценить внимание разработчиков к историческим деталям.

«Война миров: Сибирь» — приключенческая игра, события которой разворачиваются в альтернативной версии Российской империи конца XIX века.