Студия МГЛА показала клетку для животных из "Войны Миров: Сибирь"

Студия МГЛА показала ещё одну небольшую деталь из «Войны Миров: Сибирь» — деревянную клетку для содержания животных.
Подобные конструкции использовали сибирские охотники-промысловики не только для ловли зверей, но и для их временного содержания. Например, животное могли оставить в клетке перед продажей, а некоторые промысловики даже пытались разводить зверей в неволе.
В условиях удалённости от цивилизации клетку можно было сделать из толстых веток. В качестве материала хорошо подходила лиственница, а для крепления при отсутствии верёвок использовали гибкие корни, в том числе еловые.
«Война Миров: Сибирь» создаётся студией МГЛА и рассказывает историю альтернативной Российской империи конца XIX века, столкнувшейся с вторжением марсиан. Игра выйдет на ПК в 2027 году, а версии для PlayStation и Xbox пока остаются в планах.
В таких содержаи директора данной конторки!
Надо в неё поместить Жильцова, чтобы захлопнул свою пасть и перестал закапывать проект.
А ведь когда-то ржали над разработчиками Сталкера (до сих пор ржут), которые показывали батон из игры, вместо самой игры!
Игроки: "У вас есть игра? А покажете нам"?
Разработчики: "У нас есть лучше, кусок текстуры из игры"!
Игроки: ............