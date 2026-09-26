ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Война Миров: Сибирь 2027 г.
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Научная фантастика
7.1 313 оценок

Студия МГЛА показала клетку для животных из "Войны Миров: Сибирь"

IKarasik IKarasik

Студия МГЛА показала ещё одну небольшую деталь из «Войны Миров: Сибирь» — деревянную клетку для содержания животных.

Подобные конструкции использовали сибирские охотники-промысловики не только для ловли зверей, но и для их временного содержания. Например, животное могли оставить в клетке перед продажей, а некоторые промысловики даже пытались разводить зверей в неволе.

В условиях удалённости от цивилизации клетку можно было сделать из толстых веток. В качестве материала хорошо подходила лиственница, а для крепления при отсутствии верёвок использовали гибкие корни, в том числе еловые.

«Война Миров: Сибирь» создаётся студией МГЛА и рассказывает историю альтернативной Российской империи конца XIX века, столкнувшейся с вторжением марсиан. Игра выйдет на ПК в 2027 году, а версии для PlayStation и Xbox пока остаются в планах.

65
37
Комментарии:  37
Ваш комментарий
Шрек vs DLSS 5

В таких содержаи директора данной конторки!

28
Raphtallia
19
Tiger Goose

Надо в неё поместить Жильцова, чтобы захлопнул свою пасть и перестал закапывать проект.

16
Авраам Линкольн
Студия МГЛА показала клетку для животных из "Войны Миров: Сибирь"

А ведь когда-то ржали над разработчиками Сталкера (до сих пор ржут), которые показывали батон из игры, вместо самой игры!

Игроки: "У вас есть игра? А покажете нам"?

Разработчики: "У нас есть лучше, кусок текстуры из игры"!

Игроки: ............