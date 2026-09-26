Студия МГЛА показала клетку для животных из "Войны Миров: Сибирь"

Студия МГЛА показала ещё одну небольшую деталь из «Войны Миров: Сибирь» — деревянную клетку для содержания животных.

Подобные конструкции использовали сибирские охотники-промысловики не только для ловли зверей, но и для их временного содержания. Например, животное могли оставить в клетке перед продажей, а некоторые промысловики даже пытались разводить зверей в неволе.

В условиях удалённости от цивилизации клетку можно было сделать из толстых веток. В качестве материала хорошо подходила лиственница, а для крепления при отсутствии верёвок использовали гибкие корни, в том числе еловые.

«Война Миров: Сибирь» создаётся студией МГЛА и рассказывает историю альтернативной Российской империи конца XIX века, столкнувшейся с вторжением марсиан. Игра выйдет на ПК в 2027 году, а версии для PlayStation и Xbox пока остаются в планах.