Студия МГЛА показала русскую прялку XIX века в "Войне Миров: Сибирь"

Студия МГЛА опубликовала новый тизер «Войны Миров: Сибирь», в котором показала русскую прялку XIX века. Разработчики продолжают знакомить игроков с деталями быта, которые появятся в игре.

Прялка была важной частью повседневной жизни того времени и использовалась для ручного прядения пряжи. В тизере разработчики продемонстрировали внешний вид такого станка, уделив внимание его конструкции и деревянным деталям.

Подобные предметы должны дополнить окружение «Войны Миров: Сибирь» и сделать мир игры более убедительным с точки зрения эпохи. Студия МГЛА ранее уже показывала различные элементы быта и исторического снаряжения, которые встретятся игрокам во время путешествия по Сибири.

«Война Миров: Сибирь» разрабатывается для PC. Релиз игры запланирован на 2027 год, версии для PlayStation 5 и Xbox Series X|S также находятся в планах.