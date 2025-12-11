В сеть попал небольшой геймплейный ролик игры Война Миров: Сибирь

Разработчики из 1C Game Studios представили новый геймплейный трейлер экшена «Война Миров: Сибирь» на церемонии Unity Awards 2025. В ролике показали ранее не демонстрировавшиеся фрагменты будущей игры. Релиз намечен на 2027 год.
Сюжет разворачивается в альтернативной версии мировой истории: в 1896 году Лондон подвергается нападению марсиан. Под гнётом пришельцев другие европейские столицы начинают падать одна за другой, после чего инопланетные треножники добираются до Петрограда. Главный герой — молодой студент, который пытается спастись и отправляется в глубины Сибири.
В коротком геймплейном фрагменте показаны стычки с четырьмя противниками: герой использует рукопашный бой и огнестрельное оружие.
Что-то очень круто смотрится, как будто просто ролик, а не геймплейный ролик.
Драки смачные, стрельба хорошая, анимации хорошие. ( И это я сейчас говорю просто про игру, а не потому что, она как то связана с Российскими разработчиками или сделана ими )
ласта уста какая то
Какая-то кривая, но возможно сюжет будет нормальный!?)
Ну выглядит неплохо, еще и учитывая ранний билд. Даже борода в текстуры руки не провалилась )
З.Ы. А соевых уже порвало =))
Дракманн что с лицом?
Криптоистория значит. Интересно посмотреть какая на этот раз отечественная клюква будет. А то почитаешь, все западная клюква пишут.
По геймплею вылитый 3 last of us
хорошо, на порядок лучше чем выглядело недавнее представление клона гта, где анимация бега будто в штаны н.....рал, тут хотя бы приемлемые анимации бега, что удивительно