В сеть попал небольшой геймплейный ролик игры Война Миров: Сибирь

Разработчики из 1C Game Studios представили новый геймплейный трейлер экшена «Война Миров: Сибирь» на церемонии Unity Awards 2025. В ролике показали ранее не демонстрировавшиеся фрагменты будущей игры. Релиз намечен на 2027 год.

Сюжет разворачивается в альтернативной версии мировой истории: в 1896 году Лондон подвергается нападению марсиан. Под гнётом пришельцев другие европейские столицы начинают падать одна за другой, после чего инопланетные треножники добираются до Петрограда. Главный герой — молодой студент, который пытается спастись и отправляется в глубины Сибири.

В коротком геймплейном фрагменте показаны стычки с четырьмя противниками: герой использует рукопашный бой и огнестрельное оружие.