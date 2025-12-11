ЧАТ ИГРЫ
Война Миров: Сибирь 2027 г.
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Научная фантастика
7.4 221 оценка

В сеть попал небольшой геймплейный ролик игры Война Миров: Сибирь

monk70 monk70

Разработчики из 1C Game Studios представили новый геймплейный трейлер экшена «Война Миров: Сибирь» на церемонии Unity Awards 2025. В ролике показали ранее не демонстрировавшиеся фрагменты будущей игры. Релиз намечен на 2027 год.

Сюжет разворачивается в альтернативной версии мировой истории: в 1896 году Лондон подвергается нападению марсиан. Под гнётом пришельцев другие европейские столицы начинают падать одна за другой, после чего инопланетные треножники добираются до Петрограда. Главный герой — молодой студент, который пытается спастись и отправляется в глубины Сибири.

В коротком геймплейном фрагменте показаны стычки с четырьмя противниками: герой использует рукопашный бой и огнестрельное оружие.

ОгурчикЮрец

Что-то очень круто смотрится, как будто просто ролик, а не геймплейный ролик.

Драки смачные, стрельба хорошая, анимации хорошие. ( И это я сейчас говорю просто про игру, а не потому что, она как то связана с Российскими разработчиками или сделана ими )

Роман45554

ласта уста какая то

askazanov

Какая-то кривая, но возможно сюжет будет нормальный!?)

DezkQ

Ну выглядит неплохо, еще и учитывая ранний билд. Даже борода в текстуры руки не провалилась )

З.Ы. А соевых уже порвало =))

Viktor Nikolayevich

Дракманн что с лицом?

Egik81

Криптоистория значит. Интересно посмотреть какая на этот раз отечественная клюква будет. А то почитаешь, все западная клюква пишут.

Exit 8

По геймплею вылитый 3 last of us

cowcake

хорошо, на порядок лучше чем выглядело недавнее представление клона гта, где анимация бега будто в штаны н.....рал, тут хотя бы приемлемые анимации бега, что удивительно

