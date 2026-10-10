В тизере "Войны миров: Сибирь" показали медицинский саквояж в духе XIX века

Студия «Мгла» опубликовала тизер игры «Война миров: Сибирь», в котором показала медицинский саквояж, напоминающий принадлежности врачей конца XIX века.
В России того времени сёстры милосердия, фельдшеры и врачи могли использовать подобные сумки для переноски лекарств и медицинских инструментов. Их изготавливали из плотной кожи или ткани, иногда укрепляя металлическим каркасом.
Действие игры разворачивается в альтернативной Российской империи 1896 года, столкнувшейся с вторжением марсиан. Исторические детали помогают передать атмосферу эпохи, однако дополнительных подробностей о самом тизере разработчики пока не раскрыли.
«Война миров: Сибирь» запланирована к выходу в 2027 году.
Саквояж врача из новости, к сожалению, батоном попахивает. Впрочем, батон уже испекли и выпустили, а вот что будет с саквояжем покажет время.
Время идёт, а медицина в РФ остаётся прежней. Показуха и ещё раз показуха особенно в городах млн. И подобная игра этому будет хорошим подтверждением.
P.s. кто посвещает больницы иногда я думаю видят какой траффик идет от больничного морга. Впрочем когда все меньше тех же круглосуточных трамвпунктов в городах. Тем более удивлятся этому не стоит.
Сравзу видно, что деньги налогоплательщиков не уходят зря. Вон, чемодан нарисовали.
По стопам батона идут.
г=вноделы