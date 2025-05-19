"Война Миров: Сибирь" пока не вызывает ажиотажа в Steam, несмотря на полсотни тысяч добавлений в желаемое

Студия 1С Games Studios недавно сообщила о показателях заинтересованности приключенческим экшеном «Война Миров: Сибирь». К середине мая игру добавили в списки желаемого 56 тысяч пользователей Steam. На достижение этой цифры ушло два с половиной месяца с момента появления страницы игры в магазине 25 февраля.
Несмотря на это, в общем рейтинге самых ожидаемых игр Steam «Война Миров: Сибирь» пока занимает скромное 704-е место, расположившись между Book of Aliens и Ninja Simulator. Игра, вдохновленная романом Герберта Уэллса, перенесет игроков в альтернативную Россию 1896 года, где герои пытаются спастись от марсианского вторжения, бежав из Петрограда в Сибирь.
Релиз «Войны Миров: Сибирь» запланирован на ПК через Steam и VK Play. Возможность выхода на консолях разработчики пока не подтверждают, а точная дата выхода игры остается неизвестной.
так геймплея не показали, предзаказы не открыты, даты выхода нет, крутых АА игр от этой компании я не помню - логично, что пока нет ажиотажа
я что то не попадал на новости про игру в западных сми, надо наверно немножко в маркетинг вложиться
Ну и новость. Надо было написать "Это провал, Сибирь занимает 704 место в рейтинге ожидаемых игр". Не по канону.
Так ничего по игре нет, никто почти про нее не знает
Какой может быть ажиотаж, если об игре почти никто не знает? Предзаказать нельзя пока. Рекламной кампании нет. Геймплея почти не показали. Трейлеров кинематографичных тоже не делают. Ясень пень, что ажиотажа не будет, если с аудиторией не работаешь.