"Война Миров: Сибирь" пока не вызывает ажиотажа в Steam, несмотря на полсотни тысяч добавлений в желаемое

Студия 1С Games Studios недавно сообщила о показателях заинтересованности приключенческим экшеном «Война Миров: Сибирь». К середине мая игру добавили в списки желаемого 56 тысяч пользователей Steam. На достижение этой цифры ушло два с половиной месяца с момента появления страницы игры в магазине 25 февраля.

Несмотря на это, в общем рейтинге самых ожидаемых игр Steam «Война Миров: Сибирь» пока занимает скромное 704-е место, расположившись между Book of Aliens и Ninja Simulator. Игра, вдохновленная романом Герберта Уэллса, перенесет игроков в альтернативную Россию 1896 года, где герои пытаются спастись от марсианского вторжения, бежав из Петрограда в Сибирь.

Релиз «Войны Миров: Сибирь» запланирован на ПК через Steam и VK Play. Возможность выхода на консолях разработчики пока не подтверждают, а точная дата выхода игры остается неизвестной.