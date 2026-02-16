"Война миров: Сибирь" получит 2 млрд рублей инвестиций

Амбициозный проект «Война миров: Сибирь» обзавёлся новыми соинвесторами. По данным источников, вместо 1C финансирование обеспечат продюсерский центр «Яндекса». Дополнительно разработчик участвует в конкурсе на получение инвестиций от Института Развития Интернета. Общий объём вложений оценивается примерно в 2 млрд рублей.
Изданием займётся Плюс Студия, которая стала партнёром разработчиков из студии МГЛА. Компания не только выступит сопродюсером и ключевым инвестором, но и примет участие в креативном развитии франшизы. Речь идёт не только о самой игре, но и о расширении её вселенной за пределы интерактивного формата.
«Война миров: Сибирь» вдохновлена романом "Война миров" Герберта Уэллса. Действие разворачивается в 1896 году на территории Российской империи, куда вторгаются марсиане. За разработку отвечает МГЛА — команда, в которую вошли бывшие сотрудники 1С Game Studios, работавшие над «Ил-2. Штурмовик» и «Калибр».
Релиз проекта запланирован на 2027 год. Помимо игры, партнёры намерены развивать вселенную через книги, комиксы и кино, превращая «Войну миров: Сибирь» в масштабную медиафраншизу.
На закупку лекарства от рака груди у государства денег нет, зато есть на пару-тройку мутных проектов, которые вероятно никогда не окупятся
Классика
а инвестор государство? даже ИРИ спонсируется на основе только грантов
У этих везде государство, им что то бы нашкрябать ток
Ну значит только выйдет в Вк плей.Ну что удачи тогда.
Блин, а ведь даже повестка может быть теперь, но если только вк плей, ну оно сдохнет, хотя вроде по видео, это может быть хорошая игра, именно от наших разрабов
в максе
Ждём традиционный конкурс сочинений на тему "На что я бы потратил 2 лярда" в комментах.
Я первый, но скажу честно, на себя родимого! Не, ну если хочешь, и тебе пару лямчиков бы да.
Хотя хз, только об том подумал, ажно жаба задавила, пожалуй только на себя.
Традиционные рубрики сочинений:
1) Построить школы/больницы 2) Раздать пенсионерам/больным детям 3) Это будет распил 4) Отдать автору сочинения, потому что надо ему купить новый диван для лежания
Это конечно хорошие поступки, но всё-таки я предпочитаю свой вариант.
ну всё... пошёл распил... обидно... подавала хорошиек надежды
Так где распил ?
Повсюду.
если говорить о ИРИ, то это нормальная такая организация, которая помогает и поддерживает создания офигенных игр и фильмов👆👆 // Антон Безруков
Все так, 2 Смуты просто офигенны. А вот этот ход, с медведь, медведь научи меня пердеть.... Просто уделало и Ведьмака и Кингдом Кам, а ещё и РДР 2.
То есть возьмут и распилят Все как обычно.
Просто сделайте нормальную игру. Без духоты и закоса под дуракмана. Хотя бы на уровне атомика. А кто ее там будет финансировать, абсолютно похрен.
В том то и дело с Ирой не видать нормальной игры.
Я так понимаю ничего хорошего можно уже не ждать?
Так я это сразу понял,как они от 1 с отбрехались и продали свою попу яндексу и ИРИ! Теперь нас ожидает Смута 2.0! А ведь и у меня,были такие надежды на данную игру и наших разработчиков,но увы и ах,чуда не случилось!
Я тоже теперь так думаю, это не очень хорошие новости. Лучше бы оставались в 1с
А вот это уже плохие новости. Лучше бы оставались в 1с
Ну теперь можно будет по полной спрашивать с разработчиков. В вечно зеленых долларах, это 26 млн, в 2,5 раза больше, чем у Экспедиции и на 10 млн меньше, чем у первой KCD, но и KCD огромная РПГ в открытом мире