Война Миров: Сибирь 2027 г.
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Научная фантастика
7.4 251 оценка

"Война миров: Сибирь" получит 2 млрд рублей инвестиций и сериал

butcher69 butcher69

Амбициозный проект «Война миров: Сибирь» обзавёлся новыми соинвесторами. По данным источников, вместо 1C финансирование обеспечат продюсерский центр «Яндекса» и Институт развития интернета. Общий объём вложений оценивается примерно в 2 млрд рублей.

Изданием займётся Плюс Студия, которая стала партнёром разработчиков из студии МГЛА. Компания не только выступит сопродюсером и ключевым инвестором, но и примет участие в креативном развитии франшизы. Речь идёт не только о самой игре, но и о расширении её вселенной за пределы интерактивного формата.

«Война миров: Сибирь» вдохновлена романом "Война миров" Герберта Уэллса. Действие разворачивается в 1896 году на территории Российской империи, куда вторгаются марсиане. За разработку отвечает МГЛА — команда, в которую вошли бывшие сотрудники 1С Game Studios, работавшие над «Ил-2. Штурмовик» и «Калибр».

Релиз проекта запланирован на 2027 год. Помимо игры, партнёры намерены развивать вселенную через книги, комиксы и кино, превращая «Войну миров: Сибирь» в масштабную медиафраншизу.

39
59
Комментарии:  59
Vantor

Ну значит только Вк плей.Ну что удачи тогда.

19
JackSirris
9
Angel LIFE

Блин, а ведь даже повестка может быть теперь, но если только вк плей, ну оно сдохнет, хотя вроде по видео, это может быть хорошая игра, именно от наших разрабов

6
askazanov

Грандиозный распил )

19
BurdensomeBiggs

Где ?

11
askazanov BurdensomeBiggs

Глазки иди помой и протри

13
Александр Ясенев

На закупку лекарства от рака груди у государства денег нет, зато есть на пару-тройку мутных проектов, которые вероятно никогда не окупятся

17
Carissa7517

Классика

4
w_temptation

а инвестор государство? даже ИРИ спонсируется на основе только грантов

1
ModestDL
получит 2 млрд рублей

Ждём традиционный конкурс сочинений на тему "На что я бы потратил 2 лярда" в комментах.

14
z8TiREX8z

Я первый, но скажу честно, на себя родимого! Не, ну если хочешь, и тебе пару лямчиков бы да.

Хотя хз, только об том подумал, ажно жаба задавила, пожалуй только на себя.

5
ModestDL z8TiREX8z

Традиционные рубрики сочинений:

1) Построить школы/больницы 2) Раздать пенсионерам/больным детям 3) Это будет распил 4) Отдать автору сочинения, потому что надо ему купить новый диван для лежания

6
z8TiREX8z ModestDL
1) Построить школы/больницы 2) Раздать пенсионерам 3)

Это конечно хорошие поступки, но всё-таки я предпочитаю свой вариант.

3
нитгитлистер

ну всё... пошёл распил... обидно... подавала хорошиек надежды

11
BurdensomeBiggs

Так где распил ?

7
JackSirris BurdensomeBiggs

Повсюду.

1
NРС BurdensomeBiggs

Держи. Отработал на славу.

2
z8TiREX8z
Институт развития интернета

То есть возьмут и распилят Все как обычно.

9
Пользователь ВКонтакте

если говорить о ИРИ, то это нормальная такая организация, которая помогает и поддерживает создания офигенных игр и фильмов👆👆 // Антон Безруков

8
Dimitriy S

Все так, 2 Смуты просто офигенны. А вот этот ход, с медведь, медведь научи меня пердеть.... Просто уделало и Ведьмака и Кингдом Кам, а ещё и РДР 2.

5
Константин335
Институт развития интернета

А вот это уже плохие новости. Лучше бы оставались в 1с

7
Newworld_DESTROYER

Наш ответ ласт оф асу. пригнись, найти дог, мы идем

5
Anglerfish

нагибайся*

Поправил.

2
0ncnjqybr

Просто сделайте нормальную игру. Без духоты и закоса под дуракмана. Хотя бы на уровне атомика. А кто ее там будет финансировать, абсолютно похрен.

5
Dimitriy S

В том то и дело с Ирой не видать нормальной игры.

