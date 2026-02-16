"Война миров: Сибирь" получит 2 млрд рублей инвестиций и сериал

Амбициозный проект «Война миров: Сибирь» обзавёлся новыми соинвесторами. По данным источников, вместо 1C финансирование обеспечат продюсерский центр «Яндекса» и Институт развития интернета. Общий объём вложений оценивается примерно в 2 млрд рублей.

Изданием займётся Плюс Студия, которая стала партнёром разработчиков из студии МГЛА. Компания не только выступит сопродюсером и ключевым инвестором, но и примет участие в креативном развитии франшизы. Речь идёт не только о самой игре, но и о расширении её вселенной за пределы интерактивного формата.

«Война миров: Сибирь» вдохновлена романом "Война миров" Герберта Уэллса. Действие разворачивается в 1896 году на территории Российской империи, куда вторгаются марсиане. За разработку отвечает МГЛА — команда, в которую вошли бывшие сотрудники 1С Game Studios, работавшие над «Ил-2. Штурмовик» и «Калибр».

Релиз проекта запланирован на 2027 год. Помимо игры, партнёры намерены развивать вселенную через книги, комиксы и кино, превращая «Войну миров: Сибирь» в масштабную медиафраншизу.