ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Война Миров: Сибирь 2027 г.
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Научная фантастика
7.4 237 оценок

"Война Миров: Сибирь" собрала 75 тысяч добавлений в список желаемого Steam

butcher69 butcher69

Российский приключенческий экшен «Война Миров: Сибирь» от студии 1C Game Studios продолжает набирать популярность задолго до выхода. Разработчики сообщили, что проект уже добавили в списки желаемого в Steam более 75 тысяч пользователей, и поблагодарили сообщество за высокий интерес к игре.

Сюжет разворачивается в альтернативной версии Российской Империи образца 1896 года, переживающей вторжение марсиан. Игроку предстоит взять на себя роль студента, который пытается спастись из охваченного хаосом Петрограда и добраться до Сибири, избегая инопланетной угрозы. По пути героя ждут опасные локации, элементы выживания, стелс, решение головоломок и напряжённые схватки с боссами.

Недавно на фестивале «Игромир» авторы показали новый геймплейный ролик, где персонаж спасается бегством от загадочного чёрного дыма. Релиз «Войны Миров: Сибирь» намечен на 2027 год и состоится на ПК.

19
15
Комментарии:  15
Ваш комментарий
Демократ Маргинал

Будущая новинка сервиса "Игры Ростелеком"

9
NumerousHale

Хотел написать об этом. :(

2
FlufflePuff

Один виш лист стоит 4 рубля. 75к? Ребят, да вы нищеброды, берите пример с пионера. Там пол ляма закупили.

5
Saka Madiq

марсиане нападают на Россию в 1896-ом.... хороший был косяк, забористый!

3
ZNGRU

Махорка первоклассная, с добавкой частиц конопли.

1
askazanov ZNGRU

Да там без пузыря ещё не обошлось!)

Лорд Малак

Ну, главное чтобы шакалтелеком не пришел с интересным предложением).

3
ZNGRU

Ждем в VK PLAY.

3
Юрий Пенкин

а чего не вк плей?

1
Egik81

Эхх придумали бы в плане маркетинга чего нить своё наконец а то даже не вооружённым глазом видно откуда уши. Впрочем это не поможет пока не изменится сам подход.

1
HandsomeRed

Ну правильно...столько людей уже готовятся делать летсплеи и обзёры) А вообще надеюсь хоть что-то выйдет

Алан Битаров

Чет маловато.

askazanov

Неа, такую забористую дурь - только бесплатно!)))

ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ