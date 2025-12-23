"Война Миров: Сибирь" собрала 75 тысяч добавлений в список желаемого Steam

Российский приключенческий экшен «Война Миров: Сибирь» от студии 1C Game Studios продолжает набирать популярность задолго до выхода. Разработчики сообщили, что проект уже добавили в списки желаемого в Steam более 75 тысяч пользователей, и поблагодарили сообщество за высокий интерес к игре.

Сюжет разворачивается в альтернативной версии Российской Империи образца 1896 года, переживающей вторжение марсиан. Игроку предстоит взять на себя роль студента, который пытается спастись из охваченного хаосом Петрограда и добраться до Сибири, избегая инопланетной угрозы. По пути героя ждут опасные локации, элементы выживания, стелс, решение головоломок и напряжённые схватки с боссами.

Недавно на фестивале «Игромир» авторы показали новый геймплейный ролик, где персонаж спасается бегством от загадочного чёрного дыма. Релиз «Войны Миров: Сибирь» намечен на 2027 год и состоится на ПК.