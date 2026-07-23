"Война миров: Сибирь" стала масштабнее: разработчики рассказали о переработанном стелсе, оружии и 12 часах прохождения

Разработчики «Войны миров: Сибирь» рассказали о крупных изменениях, которые произошли с игрой после последней демонстрации. По словам геймдиректора Андрея Шумакова, команда переработала боевую систему, улучшила ИИ противников и сделала больший упор на стелс и тактические решения.

Теперь враги смогут лучше взаимодействовать друг с другом, сообщать о действиях игрока, прикрывать союзников и реагировать на ситуацию более реалистично. Игроки смогут не только устранять противников скрытно, но и брать их в захват, использовать как живой щит или временно выводить из строя.

Также разработчики раскрыли детали оружия. В игре появится широкий выбор исторических образцов XIX века — от винтовок и револьверов до более редкого оружия вроде «сибирок», Бердана и Маузера C-96. Кроме того, будет система крафта с созданием аптечек, взрывчатки и улучшений для оружия.

Продолжительность прохождения выросла: вместо заявленных ранее 10 часов игра может занять около 12–14 часов. При этом команда не планирует выпускать демоверсию перед релизом, чтобы сохранить сюжетные тайны.

Сейчас «Война миров: Сибирь» находится в активной стадии разработки. Авторы продолжают улучшать технологии, расширять команду и готовят новый этап производства, чтобы довести проект до финального качества.