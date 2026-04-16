Мобильный шутер War Robots отмечает 12 лет масштабным обновлением и новыми рекордами

Компании MY.GAMES и Pixonic празднуют 12 годовщину тактического бесплатного PvP шутера War Robots. В честь этого события разработчики выпустили масштабное обновление 12.0 на всех платформах. Апдейт добавляет в игру событие Марсианские игры роботов, а также дает старт серии трансляций для сообщества под названием War Robots Live Show 2026.

За 12 лет существования проект стал 1 из немногих мобильных тайтлов, вошедших в престижный Клуб 1 млрд долларов. Аудитория проекта продолжает расти и на сегодняшний день составляет 325 млн зарегистрированных пользователей по всему миру. Прирост игроков достигает 20 млн за 12 месяцев, что дает около 1,7 млн новых пользователей ежемесячно. Активное сообщество насчитывает более 100 000 человек.

Генеральный директор MY.GAMES Елена Григорян отметила, что поддержка игры на протяжении более 10 лет требует доверия со стороны игроков и постоянного технологического развития. По ее словам, в 2025 году команда сосредоточилась на добавлении кроссплатформенного прогресса, а в 2026 году планирует развивать эти механики и дальше. Кроссплатформенным переносом прогресса между мобильными устройствами и ПК воспользовались уже 90 000 раз. Также в игре появилась функция камеры убийств для анализа тактики боя и официальный APK файл для прямого доступа к скачиванию.

Исполнительный продюсер проекта Борис Бурангулов добавил, что прошедшие 12 месяцев стали лишь началом вывода игры на новый уровень. В рамках празднования 12 лет игры пользователи могут принять участие в Марсианских играх роботов, вдохновленных мировыми спортивными соревнованиями. Игрокам предстоит выбрать 1 фракцию и сражаться за внутриигровые награды. Обновление также добавляет 1 нового робота по имени Вектор, который рассчитан на агрессивный стиль игры, а также 1 пилота, новое оружие и 1 дрона. Праздничные трансляции будут выходить в течение 6 недель, где покажут испытания, анонсы и планы на будущее франшизы. 1 эпизод уже доступен на официальном канале проекта.