War Robots заработала в Steam $50 млн, доказав успех мобильной игры на ПК

Steam-версия War Robots принесла разработчикам $50 млн за восемь с половиной лет. Для игры, изначально созданной для мобильных устройств, это серьёзное достижение, отметил исполнительный продюсер проекта Борис Бурангулов.

По словам представителя MY.GAMES, лишь небольшая часть игр в библиотеке Steam когда-либо достигает такой совокупной выручки. Аудитория War Robots на платформе Valve уже превысила 3,1 млн человек, а пиковое количество ежедневно активных игроков составило около 24 тысяч.

При этом показатели Steam отражают лишь часть успеха проекта. По данным компании, в феврале 2025 года общая выручка War Robots на всех платформах превысила $1 млрд, а в апреле 2026-го аудитория игры перешагнула отметку в 325 млн человек.

War Robots доступна на ПК, PlayStation, Xbox и мобильных устройствах. Успех версии в Steam показывает, что проекту удалось закрепиться не только на исходной мобильной платформе, но и привлечь значительную аудиторию на ПК.