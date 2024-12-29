48 тысяч лет непрерывных боёв: разработчики War Thunder поделились статистикой за 2024 год

Разработчики War Thunder из Gaijin Entertainment поделились статистикой за прошедший год. Как оказалось, всего за 12 месяцев игроки успели наиграть более 422 миллионов часов — это примерно 48 тысяч лет непрерывных боёв.

Обновления и новый контент

За год игра получила 5 крупных обновлений и 335 небольших патчей. Разработчики добавили 260 новых боевых машин. Особой популярностью среди всей техники пользовались танк Turm III, истребитель F-4S Phantom II, вертолёт Mi-24A и эсминец IJN Satsuki.

Кроме того, появилось 47 новых миссий, почти 300 элементов декора и больше 450 вариантов камуфляжа для техники.

Масштабы сражений

В течение года в War Thunder сражались больше 17 миллионов уникальных игроков. Вместе они провели свыше 122 миллионов боёв. Максимальное число одновременно играющих достигло 257 353 человек.

Взаимопомощь и командная работа

Игроки активно помогали друг другу: зафиксировано больше 154 миллионов случаев помощи с ремонтом техники. Отряды получили почти полтора миллиарда наград разных типов, включая «Лучший отряд», «Огневая поддержка» и «Командная работа».

Результаты боёв

За год игроки уничтожили:

Больше 2,1 миллиарда единиц наземной техники

Свыше 5,2 миллиарда воздушных целей

Около 102 миллионов морских судов

Разведано больше 4,3 миллиона единиц вражеской техники, а на базы сброшено почти 134 миллиона тонн взрывчатки. В ходе боёв применили около 1,5 миллиона ядерных бомб.

Достижения игроков

170 793 игрока достигли 100 уровня в 2024 году. Всего выполнено:

343 миллиона достижений

134 миллиона испытаний

Получено 224 миллиона декалей

Заработано 6,5 миллиона декораторов

Присвоено 7,8 миллиона титулов

Впечатляющие рекорды

Особо стоит отметить два достижения: