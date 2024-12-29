48 тысяч лет непрерывных боёв: разработчики War Thunder поделились статистикой за 2024 год

Разработчики War Thunder из Gaijin Entertainment поделились статистикой за прошедший год. Как оказалось, всего за 12 месяцев игроки успели наиграть более 422 миллионов часов — это примерно 48 тысяч лет непрерывных боёв.
Обновления и новый контент
За год игра получила 5 крупных обновлений и 335 небольших патчей. Разработчики добавили 260 новых боевых машин. Особой популярностью среди всей техники пользовались танк Turm III, истребитель F-4S Phantom II, вертолёт Mi-24A и эсминец IJN Satsuki.
Кроме того, появилось 47 новых миссий, почти 300 элементов декора и больше 450 вариантов камуфляжа для техники.
Масштабы сражений
В течение года в War Thunder сражались больше 17 миллионов уникальных игроков. Вместе они провели свыше 122 миллионов боёв. Максимальное число одновременно играющих достигло 257 353 человек.
Взаимопомощь и командная работа
Игроки активно помогали друг другу: зафиксировано больше 154 миллионов случаев помощи с ремонтом техники. Отряды получили почти полтора миллиарда наград разных типов, включая «Лучший отряд», «Огневая поддержка» и «Командная работа».
Результаты боёв
За год игроки уничтожили:
- Больше 2,1 миллиарда единиц наземной техники
- Свыше 5,2 миллиарда воздушных целей
- Около 102 миллионов морских судов
Разведано больше 4,3 миллиона единиц вражеской техники, а на базы сброшено почти 134 миллиона тонн взрывчатки. В ходе боёв применили около 1,5 миллиона ядерных бомб.
Достижения игроков
170 793 игрока достигли 100 уровня в 2024 году. Всего выполнено:
- 343 миллиона достижений
- 134 миллиона испытаний
- Получено 224 миллиона декалей
- Заработано 6,5 миллиона декораторов
- Присвоено 7,8 миллиона титулов
Впечатляющие рекорды
Особо стоит отметить два достижения:
- Танкист на шведском CV 90105 сумел сбить самолёт A-6E TRAM с расстояния почти 14 километров
- Пилот F-4EJ Phantom II установил рекорд по дальности попадания неуправляемой ракетой Zuni, поразив «Тунгуску» с дистанции 16,5 километров.
War Thunder 40.000
Так и боты в статистику тоже вошли. Хотя о ботах и читерах нельзя говорить. Их в этой игре нету. Хотя банят, но их нету. // Сергей Руднев
Пруфы в студию.
В любом онлайн проекте есть читеры. абсолютно в любом. и в колде и в балде и в вов и в овервотч и в тесо и в картохе, вообще везде. или скажешь что это не так ? и раз ты знаешь что читеров банят то как же о них не говорят ? хз как щас но помню они раньше стату в своем вк паблике публиковали. там что то около 2к банов в год. при ежедневном онлайне в 200к это вполне норм результат.
и почему о ботах и читерах нельзя говорит ? или что, по твоему в новогодней статистике под них отдельная шкала должна быть ? другие онлайн проекты тоже так делают ?
многие очень часто путают свою криворукость с читерами. но почему то тоже об этом умалчивают)