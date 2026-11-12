Арт-директор War Thunder объяснил, почему Gaijin внедрила DLSS 5: "Это именно та картинка, которую мы хотели"

War Thunder получила поддержку DLSS 5 с выходом обновления «Тень орла». Арт-директор игры Кирилл Ступин в интервью Wccftech рассказал, почему Gaijin Entertainment решила внедрить нейросетевой рендеринг NVIDIA, как технология преобразила изображение и почему разработчики не считают её настолько противоречивой, как некоторые представители игрового сообщества.

По словам Ступина, решение добавить DLSS 5 было принято практически мгновенно. От момента получения доступа к технологии до полноценной интеграции в игру прошло всего несколько дней, после чего команда приступила к настройке изображения. Сам арт-директор потратил более двух дней на проверку различных вариантов и игровых локаций, чтобы убедиться в качестве результата.

В War Thunder DLSS 5 улучшает освещение, делает его более равномерным по всей сцене, усиливает отражения на металлических поверхностях и добавляет мягкие тени там, где полноценная трассировка лучей слишком затратна. Также технология аккуратно корректирует цветовую гамму, делая изображение более естественным. «Это именно та картинка, которую мы всегда хотели показать», — подчеркнул Ступин.

При этом разработчик признал, что DLSS 5 заметно увеличивает нагрузку на видеокарту, повышая энергопотребление и температуру. Gaijin использует исключительно новую, более быструю версию нейросетевой модели, а возможность переключаться между разными вариантами пока не реализована. По словам Ступина, разработчики предпочитают самостоятельно отвечать за единый визуальный стиль игры, а не предоставлять пользователям десятки настроек.

Арт-директор также объяснил негативную реакцию части игроков на DLSS 5 общим недоверием к искусственному интеллекту, высокими требованиями к оборудованию и слишком радикальными изменениями изображения в первых демонстрациях NVIDIA. Однако, по его утверждению, игроки War Thunder, которые уже опробовали технологию на подходящем железе, в основном довольны результатом. Ступин считает, что многие негативные демонстрации DLSS 5 создаются с помощью пользовательских модификаций и намеренно экстремальных настроек, искажающих оригинальный художественный стиль.

Вместе с тем у технологии остаются недостатки. Gaijin хотела бы улучшить стабильность изображения при вращении камеры, сделать настройки качества более прозрачными, добавить отдельное управление обработкой частиц и облаков, а также независимую регулировку цветов. DLSS 5 рассматривается и для других игр компании — Enlisted и Active Matter, поскольку движок Dagor уже поддерживает эту технологию. Однако официальных сроков её внедрения пока нет.