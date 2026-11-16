Арт-директор War Thunder связал споры вокруг DLSS 5 с фанатскими модами, искажающими стиль игры ради просмотров

Арт-директор War Thunder Кирилл Ступин объяснил негативную реакцию на DLSS 5 использованием фанатских модификаций с «нелепыми» настройками, которые намеренно искажают оригинальный художественный стиль игры ради просмотров.

По словам Ступина, у неоднозначного восприятия технологии есть две основные причины: общее недоверие к искусственному интеллекту и высокие требования DLSS 5 к производительности. Кроме того, первая демонстрация технологии вызвала вопросы из-за радикальных визуальных изменений, которые, по мнению критиков, искажали первоначальное видение художников.

При этом арт-директор утверждает, что разработчики War Thunder самостоятельно внедрили DLSS 5, настроив технологию в соответствии с собственным художественным видением. Игроки, располагающие подходящим оборудованием и опробовавшие нововведение, в основном положительно оценивают результат.

Ступин также отметил, что многие скандальные ролики с DLSS 5 создаются при помощи пользовательских модификаций, авторы которых намеренно выкручивают настройки до абсурдных значений, чтобы привлечь внимание аудитории.

Он признал, что технология пока довольно требовательна к железу, однако NVIDIA уже добилась заметного прогресса в оптимизации. Более лёгкая модель DLSS 5 значительно повысила производительность при относительно небольшом снижении качества изображения.

Впрочем, проблема заключается не только в критиках технологии: некоторые её сторонники тоже публикуют примеры с чрезмерными настройками, включая несколько проходов нейронного рендеринга, которые могут нарушать визуальный баланс изображения. По мнению Ступина, DLSS 5 способна улучшать картинку, не превращая её во что-то совершенно другое, если использовать сбалансированные настройки.