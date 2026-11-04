Авторы War Thunder показали возможности NVIDIA DLSS 5 - технология преобразит освещение и детали окружения

Разработчики War Thunder продемонстрировали, как NVIDIA DLSS 5 изменит изображение в игре. В представленном материале особое внимание уделили освещению, отражениям и детализации материалов: новая технология должна сделать сцены заметно реалистичнее, особенно во время дождя и в пасмурную погоду. DLSS 5 появится в игре с выходом крупного обновления «Тень орла».

В основе технологии лежит 3D-Guided Neural Rendering — нейросетевой метод обработки изображения, который анализирует отрисованный кадр вместе с данными о цвете, глубине сцены и движении объектов. На их основе искусственный интеллект в реальном времени корректирует освещение, затенение и свойства материалов, стараясь сохранить исходную геометрию и художественный замысел разработчиков.

Судя по описанию авторов, особенно заметные изменения коснутся мягкого рассеянного света, мокрых поверхностей и небольших деталей окружения. При этом DLSS 5 должна не только улучшить визуальную составляющую, но и обеспечить высокую частоту кадров даже в требовательных сценах, в том числе при использовании трассировки лучей и трассировки пути.

Новая технология будет доступна на видеокартах GeForce RTX 50-й серии и устройствах RTX Spark. Для War Thunder это очередной этап сотрудничества с NVIDIA: ранее игра получила поддержку DLSS 2.0 вместе с переходом на Dagor Engine 6.0.