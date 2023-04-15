Авторы War Thunder выпустили новый саундтрек MMO на стриминговых сервисах

Gaijin Entertainment выпустила новый саундтрек War Thunder на всех популярных стриминговых площадках. Фанатам доступны два альбома по 10 треков в каждом, которые были добавлены в игру в обновлении Apex Predators. В экшене их можно услышать во время сражений на наземной и воздушной технике времен холодной войны и более современной.

Общая продолжительность альбомов War Thunder Original Game Soundtrack Air Forces Vol. 2 и War Thunder Original Game Soundtrack Ground Forces Vol. 2 составляет более полутора часов. Их можно послушать на «Яндекс Музыке», Apple Music, Spotify, Amazon Music и YouTube. В будущем разработчики опубликуют на стриминговых сервисах новый саундтрек для морских боев и другие проекты.