War Thunder 31.10.2012
8.6 3 312 оценок

Авторы War Thunder выпустили новый саундтрек MMO на стриминговых сервисах

Simple Jack
Новости

Gaijin Entertainment выпустила новый саундтрек War Thunder на всех популярных стриминговых площадках. Фанатам доступны два альбома по 10 треков в каждом, которые были добавлены в игру в обновлении Apex Predators. В экшене их можно услышать во время сражений на наземной и воздушной технике времен холодной войны и более современной.

Общая продолжительность альбомов War Thunder Original Game Soundtrack Air Forces Vol. 2 и War Thunder Original Game Soundtrack Ground Forces Vol. 2 составляет более полутора часов. Их можно послушать на «Яндекс Музыке», Apple Music, Spotify, Amazon Music и YouTube. В будущем разработчики опубликуют на стриминговых сервисах новый саундтрек для морских боев и другие проекты.

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