Авторы War Thunder запустили опрос для игроков - результаты станут основой для изменений во внутриигровой экономике ©

Негативные отзывы на бесплатную War Thunder просто зашкаливают, поскольку игровая аудитория реагирует на пересмотренные изменения в игровой экономике, в результате которых стало еще сложнее играть в игру, не платя реальные деньги. Хотя будущее War Thunder остается неизвестным, ясно, что сообщество не ожидало того, с чем столкнулось

"Gaijin продолжает добавлять нации и транспортные средства, одновременно увеличивая стоимость ремонта и снижая прирост RP/SL. Премиум-аккаунта уже недостаточно для комфортного прогресса, теперь вам также придется покупать премиум-транспорт в каждой нации", - пишет Apollo1641 в обзоре в Steam.

В ответ на общие отзывы игроков Gaijin заявили: "Мы внимательно следим за отзывами и видим, что хотя некоторые игроки в целом согласны с нами, мы также видим, что есть игроки, которые считают, что эти изменения им не помогут. По этой причине мы решили не вводить экономические изменения".

После такой реакции игроков на экономические изменения в War Thunder компания Gaijin решила отменить запланированные изменения в качестве "первого шага" к решению общей проблемы игроков по поводу внутриигровой экономики и того, как она с годами все больше стимулирует использование реальных денег. В действительности, игрокам был предложен опрос, который можно заполнить до 25 мая 2023 года.

На бумаге это может показаться победой игроков. Gaijin заявляет, что этим летом в обновлении к War Thunder будет проведена серьезная экономическая модернизация, в которой в качестве основы для изменений будет использован вышеупомянутый опрос.

Креативный директор Gaijin Кирилл Юдинцев также написал статью о том, как работает экономика free-to-play игр, таких как War Thunder. В статье, по сути, разбирается принцип работы free-to-play игр и комментируется ревьюбомбинг.

"Ревьюбомбинг наносит вред игре тем, что новые игроки просто не хотят ее пробовать, в то время как она не повышает их осведомленность о проблемах, которые вы заметили", - говорит Gaijin. "Если ваша цель - не навредить игре, пожалуйста, используйте другие, менее разрушительные способы".

Тем не менее, похоже, что широкая реакция сообщества — комментарии на форумах, Reddit и даже обзоры в Steam - заставила Gaijin изменить принцип работы экономики War Thunder, и еще больше изменений уже на подходе.