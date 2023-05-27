Бойкот War Thunder провалился - сами организаторы были замечены в этот день в игре ©

26 мая должно было стать днем великой революции сообщества против создателей War Thunder. Оказалось, что бойкот, который должны были запомнить поколения геймеров, оказался не более чем невинным запугиванием.

История помнит немало потрясений, забастовок и революций, оказавших значительное влияние на судьбы мира. Одной из таких акций (ну, может быть, чуть меньшего масштаба) должен был стать бойкот, к которому призвали геймеры, недовольные последними решениями студии Gaijin Entertainment.

Напомним, что создатели War Thunder в течение нескольких дней приняли ряд неверных решений - от внесения спорных изменений в экономику игры до сокрытия Steam-версии на официальном производственном сайте (вероятно, чтобы не способствовать притоку новых критических комментариев). В довершение всего, на платформе Valve было скрыто 80 000 рецензий, признанных так называемой "ревью-бомбингом".

Последовавший за забастовкой импульс предвещал беспрецедентное событие, масштаб которого поразит даже самых старых геймеров. А что вылетело из огромной пушки, направленной в сторону разработчиков? Этого практически никто не заметил.

Согласно данным SteamDB, 26 мая War Thunder была более популярна, чем в предыдущие несколько дней. На пике популярности в игру играли 80 667 игроков.

Неудивительно, что бойкот не удался, ведь организаторы бойкота, так громко призывавшие к революции, сами в этот день беспечно играли в War Thunder. Об этом свидетельствуют скриншоты с их канала Discord (ниже). Интересно, что, по словам пользователя Reddit, любой, кто решил публично раскритиковать такое поведение, был забанен модерацией канала.

Два дня назад Gaijin Entertainment принесла извинения на официальном сайте игры. Из сопроводительной информации мы узнали, что исправление системы экономики является приоритетной задачей для разработчиков. Они планируют опубликовать подробный план своих действий до 14 июня.