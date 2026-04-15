Бывший сотрудник Gaijin Entertainment заявил об угрозе данным игроков и давлении со стороны руководства

Бывший ведущий менеджер сообщества компании Gaijin Entertainment Евгений, известный под ником Keofox, опубликовал на платформе Reddit объемное обращение к игрокам. Он проработал в компании 13 лет и прошел путь от рядового игрока до руководителя отдела. В тексте он рассказал о серьезных проблемах с безопасностью пользовательских данных, а также об отношении руководства к работникам.

По словам Евгения, спустя более 1 года после увольнения работников и почти 2 года после его собственного ухода, бывшие сотрудники сохраняли административный доступ к чувствительным системам. В качестве доказательства он упоминает видеозаписи, сделанные 6 апреля 2026 года. Доступы включают панель управления играми в Steam и сервис отчетов об ошибках, где можно узнать IP адреса пользователей и получить файлы с подробной информацией об их компьютерах. Евгений утверждает, что после внутренних жалоб компания отозвала лишь часть прав.

Проблема усугубляется тем, что многие административные права зарегистрированы на личные почты людей, которые формально не числились в штате компании. Евгений сообщил, что при попытке обратить внимание на уязвимости он столкнулся с давлением. Руководство начало распространять его конфиденциальную медицинскую информацию о посещении психотерапевта, чтобы выставить профессиональные жалобы следствием личных проблем. После попыток найти защиту у высшего руководства его команда была расформирована, а сам он уволен по надуманному предлогу.

В комментариях к записи Евгения поддержали другие бывшие коллеги. Дмитрий под ником Huskey, работавший над проектами Cuisine Royale, Enlisted и Active Matter, подтвердил слова бывшего руководителя. Дмитрий отметил, что сотрудники оформлялись как самозанятые без юридической защиты, хотя работали по 10 или 12 часов в день. Его зарплата на тот момент составляла около 730 долларов в месяц, при этом рабочий программный софт приходилось оплачивать самостоятельно. После увольнения Евгения условия труда ухудшились, а Дмитрия в итоге уволили посреди рабочего дня без выходного пособия.

В настоящее время Евгений собирает доказательную базу и ищет юристов, специализирующихся на трудовом праве и защите персональных данных. Он призывает журналистов провести независимое расследование на основе собранных им документов. Во 2 части своего обращения Евгений планирует рассказать о манипуляциях с отзывами в Steam и проблемах дискриминации.