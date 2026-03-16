"Девятый вал" в War Thunder: новые машины и самолёты, IX ранг авиации и новая вода уже завтра

Игроков ждут десятки новых единиц техники на суше, воде и в воздухе, включая американский реактивный самолёт F-16С Block 52, британский GBT 155, китайский ZTZ96B и американский эсминец USS Helm
Новая вода
В обновлении «Девятый вал» мы представляем результат долгой работы над обновлением визуальной составляющей воды в морских и смешанных боях War Thunder. В отличие от однопользовательских игр, где рябь на воде — это преимущественно шейдерная обработка текстур со стороны видеокарты, в нашей многопользовательской игре вода должна существовать и на сервере. Но сервер, как известно, не рендерит картинку — он оперирует чистой математикой. Поэтому генерация воды для синхронизированной картины у всех игроков в мультиплеерной сессии должна производиться на центральном процессоре. Такой подход значительно ограничивает в возможности реализации, мы можем оперировать только вычислениями на процессоре без привлечения графических ресурсов.
Эффект воды
Вместе с физически достоверной водой необходимы были и совершенно новые физически достоверные эффекты. Одним из ключевых изменений стала поддержка анимированной карты высот для водных эффектов, что позволяет менять геометрическую форму воды под нужды каждого эффекта — будь то пуля, разрезающая водную гладь, взрыв бомбы, рассекающий воду след от торпеды или даже капля дождя, нарушающая зеркальность водной поверхности. Этот эффект является процедурным, то есть буквально деформирует сетку поверхности, что создает ощутимую глубину даже в статичных кадрах.
Вместе с этим были переработаны алгоритмы прозрачности и блендинга, что особенно заметно на стыках сред — например, когда частицы пены или брызг накладываются на непрозрачные объекты вроде скал или корпусов кораблей. Новая логика работы с прозрачностью и режимами рендера устранила артефакты, которые ранее искажали отражения при острых углах обзора. Теперь поверхность воды сохраняет чёткость и физиологичную яркость даже под минимальным градусом к камере.
"Девятый ранг" в ковычках. Просто старые самолёты перенесут в новый ранг. И 15 клонов добавят. Ну хоть водой 1.5 флотовода полюбуются.
Алсо, вернут старую карту с крепостью.