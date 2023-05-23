Gaijin Entertainment удалила упоминания о Steam с официального сайта War Thunder после ревьюбомбинга

Игроки War Thunder обнаружили, что разработчик игры, компания Gaijin Entertainment, возможно, начала удалять ссылки на страницу игры в Steam после недавнего ревьюбомбинга. War Thunder - одна из самых распространенных и долгоиграющих бесплатных игр на рынке - имеет значительную базу игроков на многих платформах, но в последнее время у нее появились проблемы.
В частности, War Thunder подверглась ревьюбомбингу в Steam со стороны своего сообщества: игроки разместили десятки тысяч негативных отзывов после того, как 17 мая Gaijin Entertainment выпустила серию экономических улучшений. Игроки уже некоторое время были недовольны схемой монетизации игры, и последняя партия обновлений экономики немного перевесила чашу весов, что не понравилось сообществу.
В результате бомбардировки оценка War Thunder быстро опустилась до оценки "Смешанная" на Steam, и, похоже, Gaijin Entertainment не слишком рада такому изменению. Игроки War Thunder обнаружили, что Gaijin, похоже, удалила упоминания о Steam с официального сайта игры, что может быть или не быть попыткой дистанцироваться от негатива. Если раньше на сайте War Thunder указывалось, что игра выходит в Steam, то теперь большинство упоминаний о платформе были удалены.
War Thunder доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S.
Очень жидко. Улитка сама себе могилу роет. Нельзя так вести себя со своим сообществом.
Да им насрать. Посмотри на другие их игры. Все уже сдохли от анальной монетизации.
Ха-ха-ха-ха
Решать проблему? Нееее
Скрыть проблему? Даааа
А еще лучше перестать играть всем в эту помойку и изменения все за час откатят.
При чём эти лицемеры пишут у себя слезливые посты о том, что они так сильно ценят мнение комьюнити, зачем вы применяете деструктивные методы, типа ревьюбомбинга, ведь тогда в нашу игру придёт меньше новичков(и мы не получим бабло) и прочая чушь. Хотя даже на этапе предварительной инфы комьюнити уже бомбило знатно со всех возможных мест, но они даже внимания на это не обратили и выпустили обнову.
Так что лицемеры они в квадрате. Не знаю, кто после такого вообще в эту помойку хоть раз сунется.
Позорище
Ну, хотя-бы изменения откатили. Так как в отличии от тех же Activision (помним мы Кальдеру), потерять аудиторию для Gaijin может стать фатальным ударом. Вот пусть теперь с игроками действительно общаются и с игрой всё будет хорошо
Надолго ли?
Уже пора удалять эту помойку с PC