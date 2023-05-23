War Thunder 31.10.2012
8.5 3 333 оценки

Gaijin Entertainment удалила упоминания о Steam с официального сайта War Thunder после ревьюбомбинга

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butcher69
Новости

Игроки War Thunder обнаружили, что разработчик игры, компания Gaijin Entertainment, возможно, начала удалять ссылки на страницу игры в Steam после недавнего ревьюбомбинга. War Thunder - одна из самых распространенных и долгоиграющих бесплатных игр на рынке - имеет значительную базу игроков на многих платформах, но в последнее время у нее появились проблемы.

В частности, War Thunder подверглась ревьюбомбингу в Steam со стороны своего сообщества: игроки разместили десятки тысяч негативных отзывов после того, как 17 мая Gaijin Entertainment выпустила серию экономических улучшений. Игроки уже некоторое время были недовольны схемой монетизации игры, и последняя партия обновлений экономики немного перевесила чашу весов, что не понравилось сообществу.

В результате бомбардировки оценка War Thunder быстро опустилась до оценки "Смешанная" на Steam, и, похоже, Gaijin Entertainment не слишком рада такому изменению. Игроки War Thunder обнаружили, что Gaijin, похоже, удалила упоминания о Steam с официального сайта игры, что может быть или не быть попыткой дистанцироваться от негатива. Если раньше на сайте War Thunder указывалось, что игра выходит в Steam, то теперь большинство упоминаний о платформе были удалены.

War Thunder доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S.

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Комментарии: 9
Ваш комментарий
Freeflight

Очень жидко. Улитка сама себе могилу роет. Нельзя так вести себя со своим сообществом.

13
sapov

Да им насрать. Посмотри на другие их игры. Все уже сдохли от анальной монетизации.

1
Папел

Ха-ха-ха-ха

Решать проблему? Нееее

Скрыть проблему? Даааа

12
agula98

А еще лучше перестать играть всем в эту помойку и изменения все за час откатят.

8
wianewa

При чём эти лицемеры пишут у себя слезливые посты о том, что они так сильно ценят мнение комьюнити, зачем вы применяете деструктивные методы, типа ревьюбомбинга, ведь тогда в нашу игру придёт меньше новичков(и мы не получим бабло) и прочая чушь. Хотя даже на этапе предварительной инфы комьюнити уже бомбило знатно со всех возможных мест, но они даже внимания на это не обратили и выпустили обнову.

Так что лицемеры они в квадрате. Не знаю, кто после такого вообще в эту помойку хоть раз сунется.

3
bysaturn

Позорище

2
Artery Kaulitz

Ну, хотя-бы изменения откатили. Так как в отличии от тех же Activision (помним мы Кальдеру), потерять аудиторию для Gaijin может стать фатальным ударом. Вот пусть теперь с игроками действительно общаются и с игрой всё будет хорошо

0
TRADS80

Надолго ли?

0
Orbit0330

Уже пора удалять эту помойку с PC

0