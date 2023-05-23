Gaijin Entertainment удалила упоминания о Steam с официального сайта War Thunder после ревьюбомбинга ©

Игроки War Thunder обнаружили, что разработчик игры, компания Gaijin Entertainment, возможно, начала удалять ссылки на страницу игры в Steam после недавнего ревьюбомбинга. War Thunder - одна из самых распространенных и долгоиграющих бесплатных игр на рынке - имеет значительную базу игроков на многих платформах, но в последнее время у нее появились проблемы.

В частности, War Thunder подверглась ревьюбомбингу в Steam со стороны своего сообщества: игроки разместили десятки тысяч негативных отзывов после того, как 17 мая Gaijin Entertainment выпустила серию экономических улучшений. Игроки уже некоторое время были недовольны схемой монетизации игры, и последняя партия обновлений экономики немного перевесила чашу весов, что не понравилось сообществу.

В результате бомбардировки оценка War Thunder быстро опустилась до оценки "Смешанная" на Steam, и, похоже, Gaijin Entertainment не слишком рада такому изменению. Игроки War Thunder обнаружили, что Gaijin, похоже, удалила упоминания о Steam с официального сайта игры, что может быть или не быть попыткой дистанцироваться от негатива. Если раньше на сайте War Thunder указывалось, что игра выходит в Steam, то теперь большинство упоминаний о платформе были удалены.

War Thunder доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S.