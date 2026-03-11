Графика War Thunder станет ещё чётче и получит поддержку DLSS 4.5

Компания Nvidia официально подтвердила, что в игре War Thunder от Gaijin Entertainment появится поддержка технологии DLSS 4.5. Обновление повысит качество масштабирования за счёт алгоритмов искусственного интеллекта — это позволит игрокам с видеокартами GeForce RTX наслаждаться более чёткой картинкой, особенно при масштабировании из низких разрешений.

С 2020 года технология DLSS уже обеспечивает в War Thunder качество изображения выше нативного. Новая версия DLSS 4.5 выводит визуальную составляющую на следующий уровень: разработчики обещают:

улучшение временной стабильности изображения;

снижение эффекта ореолов вокруг объектов;

более плавные края и детализацию.

Важное преимущество интеграции DLSS 4.5 в War Thunder — возможность пользоваться всеми улучшениями без применения DLSS Overrides.

War Thunder входит в топ‑20 самых популярных игр в Steam. Проект предлагает игрокам сотни реалистично прорисованных единиц техники: от танков и боевых машин до самолётов и военных кораблей. Доступны разные режимы — как аркадные, так и реалистичные.

Игра постоянно развивается: за время существования в неё уже были добавлены:

DLSS 4 с технологией Multi Frame Generation;

DLSS Super Resolution;

набор эффектов трассировки лучей.

Грядущее внедрение DLSS 4.5 Super Resolution продолжит эту тенденцию и ещё сильнее повысит качество графики. Технология DLSS Upscaling в целом позволяет добиться улучшенной визуализации и более высокой частоты кадров по сравнению с рендерингом в исходном разрешении. Благодаря этому владельцы видеокарт GeForce RTX могут использовать продвинутые графические эффекты без потери производительности.

Несмотря на значимость анонса, на текущий момент Gaijin Entertainment не сообщила точных сроков выхода обновления с поддержкой DLSS 4.5 в War Thunder.

Трейлер, демонстрирующий работу DLSS в War Thunder, запланирован к выпуску в марте 2026 года.