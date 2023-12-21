Игроки War Thunder вновь слили секретные документы - это уже 14-й случай

На одном из игровых форумов многопользовательской онлайн-игры War Thunder вновь произошла утечка конфиденциальных военных документов. В этот раз геймеры слили информацию о машине M2A2 Bradley и китайском танке Norinco VT-4.

Один из игроков выложил две страницы технического руководства боевой машины M2A2 Bradley TM 9-2350-439-23P-2. В инструкции подробно описаны люк командира, узел башни, а также другие детали. Издание Task & Purpose отмечает, что документы не являются засекреченными, но считаются доступными только Министерству обороны. На момент публикации материала сообщение на форуме уже удалено.

Другой пользователь опубликовал руководство для экипажа китайского танка VT-4. В нем подробно описывается военная техника, в том числе автомат заряжания и скорость его работы.

Это уже 14-й случай, когда пользователи публикуют конфиденциальную информацию о военной технике в War Thunder. Основатель Gaijin Entertainment (разработчик и издатель игры) Антон Юдинцев заявил, что компания старается внести свой вклад в ограничение утечек информации.

В сентябре 2023 года геймер опубликовал более 700 страниц документации по бомбардировщику Lockheed F-117 Nighthawk. В руководстве содержалась полная информация о военном самолете.