Игровое сообщество War Thunder вновь стало источником утечки засекреченных военных данных, на этот раз о танках РФ

Сообщество War Thunder в очередной раз оказалось в центре внимания из-за публикации закрытой военной информации. На этот раз на форумах игры появились секретные документы, касающиеся российских танков T-90M, T-80БВМ и T-90С, которые стоят на вооружении армии РФ и представлены в игре.

Эти руководства по эксплуатации, появившиеся на форумах в начале недели, хоть и содержат лишь поверхностную информацию, не предназначены для публичного доступа. Несмотря на оперативные действия модераторов, удаливших сообщения с документами, файлы успели разойтись по сети, добавив новую главу в историю утечек War Thunder.

Примечательно, что данный инцидент — лишь верхушка айсберга в серии подобных случаев за последнее время. Ему предшествовала публикация документов о британских танках Challenger, которые, как выяснилось позже, находятся в открытом доступе в Национальном архиве Великобритании. Кроме того, незадолго до этого в китайском сегменте Telegram были обнародованы секретные данные об истребителях F-15 и F-35, часть которых впоследствии также оказалась на форумах War Thunder.

Такое пристальное внимание к игре не случайно: разработчики War Thunder славятся своим стремлением к максимальному реализму в изображении военной техники. Этот подход привлекает не только обычных игроков, но и настоящих энтузиастов, готовых поделиться даже закрытой информацией ради достижения точности игровых моделей.

За время существования проекта его форумы более десяти раз становились площадкой для публикации секретных военных документов. В ответ на это разработчики ужесточили правила и усилили модерацию, что привело к сокращению числа подобных случаев. Однако, как показывает последний инцидент, полностью искоренить проблему пока не удаётся.