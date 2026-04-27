История Лидии Литвяк в War Thunder: игра получила контент к одноимённому фильму

Разработчики из Pixel Storm анонсировали тематический контент для сетевого экшена War Thunder — он приурочен к премьере киноленты «Литвяк».

Фильм рассказывает о судьбе выдающейся советской лётчицы Лидии Литвяк — её знали по позывному «Лилия». В годы Великой Отечественной войны она проявила себя как исключительный боец: в 1942‑м защищала небо над Сталинградом и вошла в историю как самая результативная женщина‑ас в авиации. Трагическая судьба лётчицы оборвалась в 1943 году — она не вернулась из боевого вылета. За свои заслуги Лидия Литвяк была удостоена звания Героя Советского Союза посмертно.

Что же предлагает тематический набор?

В него включён премиум‑самолёт Як‑1 поздней производственной серии — эта модификация истребителя впервые появляется в War Thunder. Примечательно, что именно на таком самолёте воевала сама Литвяк.

Особое внимание уделено детализации: за штурвалом машины размещена специально созданная модель Лидии Литвяк, достоверно передающая облик легендарной лётчицы. Это исторический момент для War Thunder — впервые в игре появляется женская модель пилота боевого самолёта.

Дополнительно набор включает эксклюзивные игровые элементы:

титул «Белая лилия»;

уникальный портрет игрока «Лидия Литвяк»..

Приобрести эксклюзивный контент можно в магазине СНГ‑версии War Thunder. Премьера фильма состоится 30 апреля.