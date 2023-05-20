Изменения в экономике War Thunder вызвало огромный взрыв негодования, вынудив разработчиков откатить обновление

War Thunder печально известна своей агрессивной системой микроплатежей и необходимостью долгого гринда для тех, кто не готов регулярно тратить в игре реальные деньги. Однако даже при наличии сообщества преданных фанатов, существует предел того, сколько игроки могут проглотить, и несколько дней назад разработчики явно перешли грань.
В начале мая авторы объявили о серьезных изменениях в экономике игры, которая после патча будет вращаться вокруг ранга машин. Сама по себе идея была неплохой (в предыдущих опросах игроки указывали ее как наиболее предпочтительную), но способ ее реализации оставил желать лучшего, поскольку на практике это привело к еще большему гринду и сделало геймплей еще более жалким для тех, кто не готов регулярно донатить.
Объявление об изменениях было воспринято крайне негативно. На своем форуме разработчики пытались убедить игроков в своих идеях, но безуспешно. Несмотря на возражения игроков, разработчики решили внедрить изменения.
Реакция сообщества была незамедлительной, официальные форумы были заполнены сообщениями разгневанных геймеров. Гнев сообщества был наиболее очевиден в Steam, где было так много отзывов, критикующих разработчиков и игру, что из всех отзывов, опубликованных за последние 30 дней, только 27% являются положительными. Для сравнения, если посчитать все отзывы игроков со дня запуска, то 74% из них хвалят игру.
Негативная реакция была настолько сильной, что разработчики были вынуждены откатить обновление и восстановить прежнюю модель виртуальной экономики. Они также извинились перед игроками за изменения. Сообщество может быть удовлетворено, так как на этот раз оно явно выиграло, вынудив разработчиков отказаться от неблагоприятных изменений.
настолько "агрессивная" система микроплатежей, что большинство не донатят вообще. 80% по официальной статистике не донатили ни разу. по опросу в полку +-70% без према.
без прем акка прокачка в разы дольше, это да. но по скидкам (а они на каждый празднику + др игры) стоит он 1к на полгода. типа 2к за ГОД комфортной игры, более чем демократично.
а ещё есть марафоны и биржа. марафоны 4 раза в год. задротишь по 4 часа в день в течении 10 дней, получаешь 40-60 местных коинов, которые по курсу 1к1 с баксом и тратятся в магазине. на бирже обитают перекупы, которые мониторят рынок и делают деньги из воздуха. так к чему всё это? а к тому, что донат в тундре самый демократичный из известных мне ф2п гриндилок.
а почему у коммьюнити сгорела жопа? а потому что в очередной раз открутили фарм серебра, даже донат тебе не поможет, ты всё равно будешь страдать без серебра. ты платишь, ускоряешь свою прогрессию в разы, открываешь новую технику за несколько боёв (пред топ самолёты, те самые на которые люди задротят неделями, с прем акком и прем самолётиком открываются за десяток другой боёв), а купить её не можешь. прокачку не резали, а фарм режут уже какой раз. и вот ты открыл весь 6й ранг лётки, а потом фармишь бл на кораблях чтоб купить всё это, потому что топ коэфа фарма самолёта всё равно не хватает -_-
p.s.за 9 лет игры занёс 2к, но играю всегда с прем акком и имею всю актуальную прем технику, марафоны кормят
живёшь в игре
Купил прем, привязал себя к игре... Я уже не говорю про боевые пропуски.
захожу на пару часиков после работы, и то не всегда. в выходные как пойдёт. обычно одной катки в авиа сб длительностью в часа полтора хватет чтоб наиграться. либо в рб поаутировать это время (боёв +-10)
это не мморпг, типа жить в сессионке, лол что? вот марафоны да, приходится уже по 3-4 часа в день покатать.
Самый демократичный донат в играх где только крашенки продают и больше ничего, как в том же Апекс.
Хорошо я на все эти игры забил давно, и в вот играл и в тундру и даже в ав, сейчас уже подобной дурью не маюсь, синглы себе в удовольствие прохожу.
Стереотипы, хули. Тут 99% людей даже не играло в игру, но точно знает что там с донатом.