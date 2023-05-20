Изменения в экономике War Thunder вызвало огромный взрыв негодования, вынудив разработчиков откатить обновление ©

War Thunder печально известна своей агрессивной системой микроплатежей и необходимостью долгого гринда для тех, кто не готов регулярно тратить в игре реальные деньги. Однако даже при наличии сообщества преданных фанатов, существует предел того, сколько игроки могут проглотить, и несколько дней назад разработчики явно перешли грань.

В начале мая авторы объявили о серьезных изменениях в экономике игры, которая после патча будет вращаться вокруг ранга машин. Сама по себе идея была неплохой (в предыдущих опросах игроки указывали ее как наиболее предпочтительную), но способ ее реализации оставил желать лучшего, поскольку на практике это привело к еще большему гринду и сделало геймплей еще более жалким для тех, кто не готов регулярно донатить.

Объявление об изменениях было воспринято крайне негативно. На своем форуме разработчики пытались убедить игроков в своих идеях, но безуспешно. Несмотря на возражения игроков, разработчики решили внедрить изменения.

Реакция сообщества была незамедлительной, официальные форумы были заполнены сообщениями разгневанных геймеров. Гнев сообщества был наиболее очевиден в Steam, где было так много отзывов, критикующих разработчиков и игру, что из всех отзывов, опубликованных за последние 30 дней, только 27% являются положительными. Для сравнения, если посчитать все отзывы игроков со дня запуска, то 74% из них хвалят игру.

Негативная реакция была настолько сильной, что разработчики были вынуждены откатить обновление и восстановить прежнюю модель виртуальной экономики. Они также извинились перед игроками за изменения. Сообщество может быть удовлетворено, так как на этот раз оно явно выиграло, вынудив разработчиков отказаться от неблагоприятных изменений.