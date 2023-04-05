Китайский лёгкий танк QN506 в War Thunder "Ремонтный цех"

4 апреля 2023 года анонсирован главный танковый приз весенней сборки "Ремонтный цех" в War Thunder. Разработчики предлагают заработать топовую машину поддержки Китая - QN506.

QN506 является современной разработкой китайской компании Gaode Defense, лёгкий танк представлен в 2018 году на выставке Airshow China. Модель построена на основе танка ZTZ59 и вдохновлена российской БМПТ "Терминатор".

Экипаж машины размещён в корпусе. Необитаемая башня содержит 30-мм автопушку, 200 бронебойных снарядов позволят устранить любую лёгкую технику и вертолёты. Также на башне есть ракетное вооружение, пусковые блоки под разные калибры установлены по бокам. Доступны ракеты QN502 и малые QN201.

Слабым местом техники является посредственная скорость и крупные габариты, модель войдет на VI ранг китайской ветки.

Среди других наград сборки известно про крейсер "Щербаков", самолёт A-7K Corsair II и бронемашину AMD 34 SA35.