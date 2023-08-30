На форуме War Thunder опять выложили секретные документы о военной технике ©

Разработчикам популярной free-to-play игры War Thunder уже давно приходится сталкиваться с довольно необычной проблемой утечки данных. Правда, речь идет не об информации о самой разработке проекта, а о материалах, содержащих подробности о реальной военной технике.

Не так давно очередной поклонник War Thunder разместил на официальном форуме игры сообщение, в котором содержался 730-страничный документ о самолете Eurofighter Typhoon DA7. Разместив эти данные, он надеялся, что разработчики таким образом смогут добавить эту машину в игру и воспроизвести ее с максимальной точностью. Среди материалов было руководство пользователя, формальный статус которого был "Рассекречено", а сами файлы уже доступны в сети несколько лет. Но пользователи заметили, что в файлах присутствует упоминание об ограниченном распространении информации — доступ к документам могут получить любые специалисты, но в рамках определенного ведомства или страны. Модерация форума быстро отреагировала, удалив сообщение и напомнив игрокам о правилах сайта.

Как уже было сказано выше, это не первая подобная ситуация с обнародованием секретной информации некоторыми фанатами, желающими увидеть в игре свои любимые машины. Ранее, например, известность получила публикация материалов о танках Challenger 2 или Leclerc.

Некоторые игроки в шутку отмечали, что форумы War Thunder превратились в своеобразный "черный рынок", где можно узнать много секретного о танках, вертолетах и самолетах.