На форуме War Thunder опять выложили секретные документы о военной технике

Разработчикам популярной free-to-play игры War Thunder уже давно приходится сталкиваться с довольно необычной проблемой утечки данных. Правда, речь идет не об информации о самой разработке проекта, а о материалах, содержащих подробности о реальной военной технике.
Не так давно очередной поклонник War Thunder разместил на официальном форуме игры сообщение, в котором содержался 730-страничный документ о самолете Eurofighter Typhoon DA7. Разместив эти данные, он надеялся, что разработчики таким образом смогут добавить эту машину в игру и воспроизвести ее с максимальной точностью. Среди материалов было руководство пользователя, формальный статус которого был "Рассекречено", а сами файлы уже доступны в сети несколько лет. Но пользователи заметили, что в файлах присутствует упоминание об ограниченном распространении информации — доступ к документам могут получить любые специалисты, но в рамках определенного ведомства или страны. Модерация форума быстро отреагировала, удалив сообщение и напомнив игрокам о правилах сайта.
Как уже было сказано выше, это не первая подобная ситуация с обнародованием секретной информации некоторыми фанатами, желающими увидеть в игре свои любимые машины. Ранее, например, известность получила публикация материалов о танках Challenger 2 или Leclerc.
Некоторые игроки в шутку отмечали, что форумы War Thunder превратились в своеобразный "черный рынок", где можно узнать много секретного о танках, вертолетах и самолетах.
Зачем удалили, пусть бы лежало. Многим это может оказаться полезным.
Самое забавное то, что этот "слив секретных документов" уже как таковой был. Если покопаться на просторах интернета, то по первым ссылкам можно будет понять, что выложили этот документ ещё с 2018-го года. Есть и более ранние документы, относящиеся по теме, но они уже не под грифом "Ограниченного доступа".
P.S. С учётом подсказки в виде "730 страничной инструкции" можно с лёгкостью найти его в сети, однако, если вы безумец не сведующий ни в языке, ни в авиационном деле - то отбросьте уже мысль о прочтении и поиска документа, вам это не нужно.
P.P.S. в спойлере показаны сообщение с форума WT и ответ модератора, и обложка того самого документа
Сначала документы о Challenger 2,а теперь и о Eurofighter Typhoon DA7.