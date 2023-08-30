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об игре
War Thunder 31.10.2012
8.5 3 433 оценки

На форуме War Thunder опять выложили секретные документы о военной технике

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butcher69
Новости

Разработчикам популярной free-to-play игры War Thunder уже давно приходится сталкиваться с довольно необычной проблемой утечки данных. Правда, речь идет не об информации о самой разработке проекта, а о материалах, содержащих подробности о реальной военной технике.

Не так давно очередной поклонник War Thunder разместил на официальном форуме игры сообщение, в котором содержался 730-страничный документ о самолете Eurofighter Typhoon DA7. Разместив эти данные, он надеялся, что разработчики таким образом смогут добавить эту машину в игру и воспроизвести ее с максимальной точностью. Среди материалов было руководство пользователя, формальный статус которого был "Рассекречено", а сами файлы уже доступны в сети несколько лет. Но пользователи заметили, что в файлах присутствует упоминание об ограниченном распространении информации — доступ к документам могут получить любые специалисты, но в рамках определенного ведомства или страны. Модерация форума быстро отреагировала, удалив сообщение и напомнив игрокам о правилах сайта.

Как уже было сказано выше, это не первая подобная ситуация с обнародованием секретной информации некоторыми фанатами, желающими увидеть в игре свои любимые машины. Ранее, например, известность получила публикация материалов о танках Challenger 2 или Leclerc.

Некоторые игроки в шутку отмечали, что форумы War Thunder превратились в своеобразный "черный рынок", где можно узнать много секретного о танках, вертолетах и самолетах.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
lex79111

Зачем удалили, пусть бы лежало. Многим это может оказаться полезным.

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Wilgen

Самое забавное то, что этот "слив секретных документов" уже как таковой был. Если покопаться на просторах интернета, то по первым ссылкам можно будет понять, что выложили этот документ ещё с 2018-го года. Есть и более ранние документы, относящиеся по теме, но они уже не под грифом "Ограниченного доступа".
P.S. С учётом подсказки в виде "730 страничной инструкции" можно с лёгкостью найти его в сети, однако, если вы безумец не сведующий ни в языке, ни в авиационном деле - то отбросьте уже мысль о прочтении и поиска документа, вам это не нужно.
P.P.S. в спойлере показаны сообщение с форума WT и ответ модератора, и обложка того самого документа


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Роман2006Рус

Сначала документы о Challenger 2,а теперь и о Eurofighter Typhoon DA7.

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