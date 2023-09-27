На форумах War Thunder продолжаются утечки, связанные с реальной военной техникой — это уже третий раз за последние несколько дней.
От аккаунта BarteG98PL появилось полное руководство по использованию боевого вертолета AH-64D Apache Longbow («Апач»), который считается вполне реальным.
Судя по маркировке на документе, содержащем эти сведения, информация не предназначалась для публичного использования и не была раскрыта ранее, в отличие от случая с источниками о филигранной информации о Lockheed F-117 Nighthawk из предыдущей утечки.
Модераторы моментально удалили данную информацию с форума, опубликовав соответствующее предупреждение. Однако сейчас непонятно, завершились ли утечки или мы столкнемся с новыми ситуациями. Остается загадкой, как пользователи вообще дошли до таких подробностей.
После первой утечки игроки напрямую сравнивали форум War Thunder с черным рынком для шпионов.
На форуме War Thunder выложили мануал для настоящего боевого вертолёта
На форумах War Thunder продолжаются утечки, связанные с реальной военной техникой — это уже третий раз за последние несколько дней.