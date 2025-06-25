Не опять, а снова: фанат War Thunder опубликовал секретный документ о штурмовике AV-8B Harrier

Игрок в War Thunder снова оказался в центре скандала — он слил ограниченное руководство по эксплуатации штурмовика AV-8B Harrier на официальном форуме игры. Инцидент произошёл во время горячего спора, детали которого были удалены модераторами.

Согласно информации UK Defence Journal, опубликованный документ имел гриф «Distribution Statement C», что означает запрет на его публичное распространение. Руководство предназначено исключительно для представителей правительства США и подрядчиков. После вмешательства менеджера сообщества файл был удалён, а пользователь временно заблокирован.

Это уже девятая подобная утечка на форуме War Thunder. Ранее игроки неоднократно публиковали засекреченные материалы, пытаясь доказать свою правоту в спорах о характеристиках военной техники в игре. Первый случай произошёл ещё в 2021 году, когда военнослужащий французской армии выложил секретные данные о танке Leclerc.

Бывший инженер ВВС Великобритании в комментарии для издания отметил, что юридический статус подобных документов остаётся прежним, несмотря на их возможную доступность в неофициальных источниках. Подобные действия могут повлечь за собой серьёзные правовые последствия.